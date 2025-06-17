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Культура и шоу-бизнес

Дело о гибели Мэттью Перри: еще один врач признал свою причастность

в деле о гибели Мэттью Перри вновь есть подвижки, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 08:10 Фото: wikipedia/Мэттью Перри
В деле о гибели популярного американского актера Мэттью Перри вновь есть подвижки. Еще один врач признался, что нелегально продавал артисту кетамин, который привел к его смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты New York Times, медику грозит до 40 лет тюрьмы.

"Врач, нелегально поставлявший актеру из сериала "Друзья" Мэттью Перри наркотик кетамин... согласился признать вину... Врачу Сальвадору Пласенсии может грозить до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов", – пишет издание.

Отмечается, что Пласенсии предъявлены обвинения по четырем пунктам. Он станет четвертым из пяти задержанных по делу о смерти Перри, кто признал себя виновным.

Ранее в августе 2024 года минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них – двое врачей и личный помощник актера. 

Американский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет. Тело звезды сериала нашли 28 октября в его ванной без признаков насильственной смерти. Позднее актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с совместным заявлением, в котором почтили память своего коллеги по сериалу "Друзья" Мэтью Перри. А его книга-биография обогнала по продажам мемуары Бритни Спирс.

16 декабря 2023 года стала известна причина смерти Мэттью Перри.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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