Новое звучание казахской песни "Шынарым" от американской кантри-группы вызвало восторг

Фото: Instagram/arman_zhakeykhan

Американская группа The Henhouse Prowlers на днях прилетела в Казахстан с концертами. Участники группы не только с восторгом отзываются о нашей стране, но и проникаются ее культурой в буквальном смысле, сообщает Zakon.kz.

Так, фолк-квартет из Чикаго, исполняющий блюграсс (жанр американской сельской музыки кантри), выучил и исполнил казахскую песню "Шынарым" (композитор Шамши Калдаяков и поэт Еркеш Ибрагимов). "Спасибо, Казахстан, за теплый прием во время первого визита Henhouse Prowlers в страну! Наша общая любовь к музыке продолжает объединять и углублять связь между нашими народами", – подписан клип с песней. Эта инициатива американской группы вызвала восторг у казахстанцев: Керемет. Thank you!

Группа "US Mukasan".

Это потрясающе! Ввели в стиль ковбоев (кантри).

Thank you. Welcome to QAZAQSTAN.

Керемет! Рахмет!

Әдемі. А жителей Туркестана удивила казахстанская певица Роза Рымбаева – она "зажгла" на сцене вместе с сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым.

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