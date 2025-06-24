Новое звучание казахской песни "Шынарым" от американской кантри-группы вызвало восторг
Фото: Instagram/arman_zhakeykhan
Американская группа The Henhouse Prowlers на днях прилетела в Казахстан с концертами. Участники группы не только с восторгом отзываются о нашей стране, но и проникаются ее культурой в буквальном смысле, сообщает Zakon.kz.
Так, фолк-квартет из Чикаго, исполняющий блюграсс (жанр американской сельской музыки кантри), выучил и исполнил казахскую песню "Шынарым" (композитор Шамши Калдаяков и поэт Еркеш Ибрагимов).
"Спасибо, Казахстан, за теплый прием во время первого визита Henhouse Prowlers в страну! Наша общая любовь к музыке продолжает объединять и углублять связь между нашими народами", – подписан клип с песней.
Эта инициатива американской группы вызвала восторг у казахстанцев:
- Керемет. Thank you!
- Группа "US Mukasan".
- Это потрясающе! Ввели в стиль ковбоев (кантри).
- Thank you. Welcome to QAZAQSTAN.
- Керемет! Рахмет!
- Әдемі.
А жителей Туркестана удивила казахстанская певица Роза Рымбаева – она "зажгла" на сцене вместе с сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым.
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