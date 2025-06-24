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Культура и шоу-бизнес

Новое звучание казахской песни "Шынарым" от американской кантри-группы вызвало восторг

американская кантри-группа, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 09:45 Фото: Instagram/arman_zhakeykhan
Американская группа The Henhouse Prowlers на днях прилетела в Казахстан с концертами. Участники группы не только с восторгом отзываются о нашей стране, но и проникаются ее культурой в буквальном смысле, сообщает Zakon.kz.

Так, фолк-квартет из Чикаго, исполняющий блюграсс (жанр американской сельской музыки кантри), выучил и исполнил казахскую песню "Шынарым" (композитор Шамши Калдаяков и поэт Еркеш Ибрагимов).

"Спасибо, Казахстан, за теплый прием во время первого визита Henhouse Prowlers в страну! Наша общая любовь к музыке продолжает объединять и углублять связь между нашими народами", – подписан клип с песней.

Эта инициатива американской группы вызвала восторг у казахстанцев:

  • Керемет. Thank you!
  • Группа "US Mukasan".
  • Это потрясающе! Ввели в стиль ковбоев (кантри).
  • Thank you. Welcome to QAZAQSTAN.
  • Керемет! Рахмет!
  • Әдемі.

А жителей Туркестана удивила казахстанская певица Роза Рымбаева – она "зажгла" на сцене вместе с сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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