Легендарная песня Сергея Жукова в новом исполнении вызвала спорную реакцию
Речь идет о композиции "Я не отдам тебя никому", которую молодежь в 2000-х годах крутила на репите. Песня была одной из самых популярных: ее пели, под нее танцевали медленные танцы, под нее переживали расставания и, наоборот, счастливые моменты отношений.
"25 лет назад мы написали песню, под которую вы влюблялись. Грустили, приглашали на медляки на дискотеках и пели под гитару для своих самых любимых. Новую жизнь и новое звучание этой самой нежной песне подарил талантливый LYRIQ. Теперь и у наших детей будет тот самый трек для самого романтичного медленного танца", – поделился в Instagram Сергей Жуков.
LYRIQ (Кирилл Гуд) на своей странице в подписи под релизом нового творения написал, что добрая ностальгия трансформировалась в новую форму, новый звук, в новую энергию.
"Я очень рад, что эта большая песня наконец-то обретает еще одну жизнь", – написал музыкант.
Поклонники творчества Жукова по-разному отреагировали на новое исполнение старой песни:
- Неееет.....ну, неееет! Только оригинал! Только он в самое сердце, до мурашек, до слез!
- По моему скромному мнению, песни Серёжи Жукова не надо никому перепевать!! С оригиналом никогда не будет конкуренции, это такой пласт тёплых воспоминаний множества людей.
- Да простит нас вот этот новый исполнитель, но неееет, вообще мимо. Ну реально, какое-то мяуканье, нет ни намека на что-то романтичное и нежное, только чувство какого-то отторжения. Только Жуков, только оригинал!
- Ну неееет, оставьте классику в покое.
- Как стильно! Просто лучший!
- Я в слезы, это очень красиво!
- При всей моей нелюбви к "Рукам" ооочень хочу услышать, что с песней сделал ты.
- Это что-то на нереальном.
- Вааааууууууу.
LYRIQ – Кирилл Гуд или Кирилл Ермаков – работает с артистами России и Беларуси как саундпродюсер. У него есть совместные работы с ZIVERT, Светланой Лободой, Клавой Кока, Валерией и другими певцами.
Ранее, 8 марта 2024 года, известная песня в исполнении популярных исполнительниц обрела новое дыхание.