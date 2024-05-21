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Легендарная песня Сергея Жукова в новом исполнении вызвала спорную реакцию

Сергей Жуков, Руки вверх, Лирик, Я не отдам тебя никому, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:20 Фото: Instagram/sezhukov
Некогда популярнейшую песню группы "Руки вверх" переработали в кавер-версию. Ее релиз у кого-то вызвал восторг, а кто-то обрушился на нее с критикой, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о композиции "Я не отдам тебя никому", которую молодежь в 2000-х годах крутила на репите. Песня была одной из самых популярных: ее пели, под нее танцевали медленные танцы, под нее переживали расставания и, наоборот, счастливые моменты отношений.

"25 лет назад мы написали песню, под которую вы влюблялись. Грустили, приглашали на медляки на дискотеках и пели под гитару для своих самых любимых. Новую жизнь и новое звучание этой самой нежной песне подарил талантливый LYRIQ. Теперь и у наших детей будет тот самый трек для самого романтичного медленного танца", – поделился в Instagram Сергей Жуков.

LYRIQ (Кирилл Гуд) на своей странице в подписи под релизом нового творения написал, что добрая ностальгия трансформировалась в новую форму, новый звук, в новую энергию.

"Я очень рад, что эта большая песня наконец-то обретает еще одну жизнь", – написал музыкант.

Поклонники творчества Жукова по-разному отреагировали на новое исполнение старой песни:

  • Неееет.....ну, неееет! Только оригинал! Только он в самое сердце, до мурашек, до слез!
  • По моему скромному мнению, песни Серёжи Жукова не надо никому перепевать!! С оригиналом никогда не будет конкуренции, это такой пласт тёплых воспоминаний множества людей.
  • Да простит нас вот этот новый исполнитель, но неееет, вообще мимо. Ну реально, какое-то мяуканье, нет ни намека на что-то романтичное и нежное, только чувство какого-то отторжения. Только Жуков, только оригинал!
  • Ну неееет, оставьте классику в покое.
  • Как стильно! Просто лучший!
  • Я в слезы, это очень красиво!
  • При всей моей нелюбви к "Рукам" ооочень хочу услышать, что с песней сделал ты.
  • Это что-то на нереальном.
  • Вааааууууууу.

LYRIQ – Кирилл Гуд или Кирилл Ермаков – работает с артистами России и Беларуси как саундпродюсер. У него есть совместные работы с ZIVERT, Светланой Лободой, Клавой Кока, Валерией и другими певцами.

Ранее, 8 марта 2024 года, известная песня в исполнении популярных исполнительниц обрела новое дыхание.

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