Роза Рымбаева и сыновья удивили туркестанского зрителя

Казахстанская певица Роза Рымбаева опубликовала в Instagram видео с концерта в Туркестане. Вместе с ней сцене города зажгли сыновья – Али Окапов и Мади Рымбаев, сообщает Zakon.kz.

В своем посте певица поблагодарила жителей южного города за теплый прием.

"Туркестан – тысяча благодарностей вам", – подписала публикацию народная артистка.

На кадрах с концерта публика исполняет песни вместе с певицей и ее сыновьями, которые вышли на сцену всей творческой семьей. Их выступление поразило публику безупречностью исполнения.

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