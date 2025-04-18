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Культура и шоу-бизнес

Казахстанский исполнитель хита про ландыши "задел за живое" поклонников

новая песня, семья, дочери, свадьба, отцы, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:59 Фото: pixabay
Певец Жандаурен Аблаев из Казахстана, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, взорвавший мировой чарт песней "Дарите женщинам цветы", рассказал о новом произведении "Свадьба дочери", сообщает Zakon.kz.

Музыкант также поведал, что клип уже доступен для просмотра.

"Жду ваши комментарии и отзывы!" – написал молодой исполнитель.

Впрочем, пользователей Сети и не нужно было просить. Они наперебой оставляют добрые отзывы и восторженные комментарии.

  • Девушкам, которые росли без отца, как им больно видеть клип.
  • Как все красиво. Какая замечательная работа актеров и маленькой актрисы. Молодцы!
  • Мало кто поет такие песни! А у казахов 50 процентов песен про родных и родственников!
  • Ты – хороший певец, такие красивые слова.
  • Спасибо большое за ваши песни! Голос шикарный! Желаю вам удачи, успехов и процветания!
  • Нежная песня.

Отзыв оставила и маленькая актриса, снявшаяся в клипе:

"Очень счастлива, что снялась в вашем клипе. Эта красивая история теперь со мной на всю жизнь. Моя первая большая роль. Родители говорят, что на моей свадьбе эта песня будет главной. Спасибо за доверие всей команде".

Ранее казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, поделился радостной новостью. Его дочери Сафии исполнилось семь лет. Праздник состоялся в кругу семьи. Кадры с мероприятия артист разместил в своих социальных сетях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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