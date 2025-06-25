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Культура и шоу-бизнес

О свадебном платье принцессы Дианы сняли фильм

Свадебное платье принцессы Дианы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 03:29 Фото: pixabay
28 июня документальный фильм "Secrets of Diana’s Wedding Dress" расскажет об истории свадебного платья принцессы Дианы, сообщает Zakon.kz.

Это произойдет впервые за более чем 40 лет, пишет WWD. В проекте для британского телевидения дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль впервые расскажут в деталях, как юная Диана Спенсер позвонила им с вопросом "А не хотели бы вы создать мое свадебное платье?", и навсегда изменила их карьеру.

В 1981 году Дэвид и Элизабет были молодой парой, только что выпустившейся из Королевского колледжа искусств. Тем не менее, у них уже были звездные клиенты: Бьянка Джаггер, Каролина Эррера и даже сама принцесса Анна.

Диана узнала о дизайнерском дуэте Эмануэль из британского Vogue и попросила сшить ей платье, как у принцессы из сказки. Дэвид и Элизабет справились.

Платье вышили вручную более 10 тыс. жемчужин, а на создание фаты ушло около 140 метров тюля.

Фото: likein.ua

Оказалось, что создание "платья века" сопровождалось комичными историями: начиная с того, что его хранили в сейфе под кодовым названием "Дебора Корнуолл", и заканчивая пролитыми духами на лиф в день свадьбы.

Также в фильме Элизабет Эмануэль расскажет, что им пришлось даже создать запасное платье на случай, если основное украдут или испортят. По иронии судьбы, украли как раз запасное – через пару дней после свадебной церемонии.

26 июня на аукционе "Princess Diana’s Style & A Royal Collection" выставят крупнейшую коллекцию нарядов принцессы Дианы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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