О свадебном платье принцессы Дианы сняли фильм

28 июня документальный фильм "Secrets of Diana’s Wedding Dress" расскажет об истории свадебного платья принцессы Дианы, сообщает Zakon.kz.

Это произойдет впервые за более чем 40 лет, пишет WWD. В проекте для британского телевидения дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль впервые расскажут в деталях, как юная Диана Спенсер позвонила им с вопросом "А не хотели бы вы создать мое свадебное платье?", и навсегда изменила их карьеру.

В 1981 году Дэвид и Элизабет были молодой парой, только что выпустившейся из Королевского колледжа искусств. Тем не менее, у них уже были звездные клиенты: Бьянка Джаггер, Каролина Эррера и даже сама принцесса Анна.

Диана узнала о дизайнерском дуэте Эмануэль из британского Vogue и попросила сшить ей платье, как у принцессы из сказки. Дэвид и Элизабет справились.

Платье вышили вручную более 10 тыс. жемчужин, а на создание фаты ушло около 140 метров тюля.

Фото: likein.ua

Оказалось, что создание "платья века" сопровождалось комичными историями: начиная с того, что его хранили в сейфе под кодовым названием "Дебора Корнуолл", и заканчивая пролитыми духами на лиф в день свадьбы.

Также в фильме Элизабет Эмануэль расскажет, что им пришлось даже создать запасное платье на случай, если основное украдут или испортят. По иронии судьбы, украли как раз запасное – через пару дней после свадебной церемонии.

26 июня на аукционе "Princess Diana’s Style & A Royal Collection" выставят крупнейшую коллекцию нарядов принцессы Дианы.