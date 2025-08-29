В Лондоне вскрыли капсулу времени принцессы Дианы

На днях в Лондоне открыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана при строительстве больницы Грейт-Ормонд-стрит, сообщает Zakon.kz.

Ящик закопали в 1991 году, пишет The Guardian. Принцесса Диана с 1989 года была президентом больницы и несколько раз посещала ее до гибели в 1997 году.

Фото: X/info7mty

Вместе с ней капсулу закапывали двое детей, которые победили в конкурсе программы Blue Peter. Диана и дети выбрали предметы, которые, по их мнению, символизировали жизнь в 1990-х.

В капсуле обнаружили:

диск с альбомом Кайли Миноуг Rhythm of Love;

переработанную бумагу;

семена деревьев;

голограмму снежинки;

экземпляр газеты "The Times", датированную 1991 годом где размещена фотография Михаила Горбачева;

коллекция британских монет;

калькулятор на солнечных батарейках;

европейский паспорт и фотографию принцессы, а также другие предметы.

Фото: X/Independent

Предполагалось, что послание пролежит в стенах больницы "сотни лет", но его выкопали менее чем через 35. Это произошло, так как нужно было освободить пространство для строительства детского онкологического центра.

