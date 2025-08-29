#АЭС в Казахстане
Мир

В Лондоне вскрыли капсулу времени принцессы Дианы

В Лондоне вскрыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 06:40 Фото: pixabay
На днях в Лондоне открыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана при строительстве больницы Грейт-Ормонд-стрит, сообщает Zakon.kz.

Ящик закопали в 1991 году, пишет The Guardian. Принцесса Диана с 1989 года была президентом больницы и несколько раз посещала ее до гибели в 1997 году.

Фото: X/info7mty

Вместе с ней капсулу закапывали двое детей, которые победили в конкурсе программы Blue Peter. Диана и дети выбрали предметы, которые, по их мнению, символизировали жизнь в 1990-х.

В капсуле обнаружили:

  • диск с альбомом Кайли Миноуг Rhythm of Love;
  • переработанную бумагу;
  • семена деревьев;
  • голограмму снежинки;
  • экземпляр газеты "The Times", датированную 1991 годом где размещена фотография Михаила Горбачева;
  • коллекция британских монет;
  • калькулятор на солнечных батарейках;
  • европейский паспорт и фотографию принцессы, а также другие предметы.

Фото: X/Independent

Предполагалось, что послание пролежит в стенах больницы "сотни лет", но его выкопали менее чем через 35. Это произошло, так как нужно было освободить пространство для строительства детского онкологического центра.

В Иллинойсе сотрудникам почтового отделения удалось найти мужчину, отправившего открытку из Нью-Йорка своим родителям еще в 1953 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Crocs выпустит обувь с персонажами "Южного Парка"
Мир
05:15, Сегодня
Crocs выпустит обувь с персонажами "Южного Парка"
Открытка, отправленная американцем своим родителям, вернулась к нему через 72 года
Мир
03:43, 29 августа 2025
Открытка, отправленная американцем своим родителям, вернулась к нему через 72 года
Зеленский назначил посла Украины в США
Мир
02:30, 29 августа 2025
Зеленский назначил посла Украины в США
