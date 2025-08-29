В Лондоне вскрыли капсулу времени принцессы Дианы
Фото: pixabay
На днях в Лондоне открыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана при строительстве больницы Грейт-Ормонд-стрит, сообщает Zakon.kz.
Ящик закопали в 1991 году, пишет The Guardian. Принцесса Диана с 1989 года была президентом больницы и несколько раз посещала ее до гибели в 1997 году.
Фото: X/info7mty
Вместе с ней капсулу закапывали двое детей, которые победили в конкурсе программы Blue Peter. Диана и дети выбрали предметы, которые, по их мнению, символизировали жизнь в 1990-х.
В капсуле обнаружили:
- диск с альбомом Кайли Миноуг Rhythm of Love;
- переработанную бумагу;
- семена деревьев;
- голограмму снежинки;
- экземпляр газеты "The Times", датированную 1991 годом где размещена фотография Михаила Горбачева;
- коллекция британских монет;
- калькулятор на солнечных батарейках;
- европейский паспорт и фотографию принцессы, а также другие предметы.
Фото: X/Independent
Предполагалось, что послание пролежит в стенах больницы "сотни лет", но его выкопали менее чем через 35. Это произошло, так как нужно было освободить пространство для строительства детского онкологического центра.
В Иллинойсе сотрудникам почтового отделения удалось найти мужчину, отправившего открытку из Нью-Йорка своим родителям еще в 1953 году.
