Барбра Стрейзанд потеряла голос, записывая аудиокниги своих мемуаров
Фото: Instagram/barbrastreisand
83-летняя американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд потеряла голос во время записи аудиокниги своих мемуаров, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, она трудилась над записью 970-страничных мемуаров "Меня зовут Барбра".
"Я не знала, остался ли у меня голос, потому что, Господи, я шесть недель, шесть дней в неделю, пять часов в день говорила, говорила в микрофон для книги. Так что я охрипла", – призналась она.
И все же Стрейзанд не планирует сбавлять темпы в музыкальной карьере и не исключает, что запишет еще один альбом, пока у нее все еще есть голос.
"Мне нравится стоять перед микрофоном с музыкой в ушах и петь, и есть еще песни, которые я хочу спеть", – заверила певица.
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