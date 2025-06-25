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Культура и шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд потеряла голос, записывая аудиокниги своих мемуаров

Барбра Стрейзанд охрипла , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 23:41 Фото: Instagram/barbrastreisand
83-летняя американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд потеряла голос во время записи аудиокниги своих мемуаров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, она трудилась над записью 970-страничных мемуаров "Меня зовут Барбра".

"Я не знала, остался ли у меня голос, потому что, Господи, я шесть недель, шесть дней в неделю, пять часов в день говорила, говорила в микрофон для книги. Так что я охрипла", – призналась она.

И все же Стрейзанд не планирует сбавлять темпы в музыкальной карьере и не исключает, что запишет еще один альбом, пока у нее все еще есть голос.

"Мне нравится стоять перед микрофоном с музыкой в ​​ушах и петь, и есть еще песни, которые я хочу спеть", – заверила певица.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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