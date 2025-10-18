Бывший муж Бритни Спирс раскрыл, что певица желала смерти своим детям

Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, рассказал новые подробности их семейной жизни в мемуарах "Вы думали, что знаете", сообщает Zakon.kz.

Отрывки из книги опубликовало издание TooFab.

По словам Федерлайна, их старший сын Шон Престон жаловался, что мать била его по лицу. Он также утверждает, что Спирс нередко приходила к нему домой в неадекватном состоянии – однажды, по его словам, без предупреждения, с "разорванной футболкой и одной обнаженной грудью", держа подгузник для младшего сына, который уже давно вырос из этого возраста.

Федерлайн также утверждает, что певица вела себя неприемлемо при детях – якобы ходила по дому обнаженнойи заставляла 11-летнего Престона мыться вместе с ней, несмотря на то, что ребенку было неловко.

"После одного из таких визитов мальчики вернулись домой и сказали: "С нас хватит. Мы не пойдем туда больше", – приводит слова Федерлайн.

Он также рассказал, что во время ссоры Бритни якобы сказала сыну, что "хотела бы смерти" и мальчиков, и бывшего мужа.

Бритни Спирс была замужем трижды. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, но брак продлился всего 55 часов. Позже в том же году певица вышла замуж за Кевина Федерлайна, с которым развелась в 2007-м. У пары двое сыновей – 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

С 2008 года дети живут с отцом – после того как над Спирс была установлена опека из-за ее психического состояния, снятая только в 2021 году.

Ранее сообщалось, что поэт и музыкант Сергей Кротиков, известный под псевдонимом Алквиад, заявил, что певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой использовали его произведение без разрешения.

