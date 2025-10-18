#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Бритни Спирс раскрыл, что певица желала смерти своим детям

Бритни Спирс, дети, муж, семья , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 01:50 Фото: Instagram/britneyspears
Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, рассказал новые подробности их семейной жизни в мемуарах "Вы думали, что знаете", сообщает Zakon.kz.

Отрывки из книги опубликовало издание TooFab.

По словам Федерлайна, их старший сын Шон Престон жаловался, что мать била его по лицу. Он также утверждает, что Спирс нередко приходила к нему домой в неадекватном состоянии – однажды, по его словам, без предупреждения, с "разорванной футболкой и одной обнаженной грудью", держа подгузник для младшего сына, который уже давно вырос из этого возраста.

Федерлайн также утверждает, что певица вела себя неприемлемо при детях – якобы ходила по дому обнаженнойи заставляла 11-летнего Престона мыться вместе с ней, несмотря на то, что ребенку было неловко.

"После одного из таких визитов мальчики вернулись домой и сказали: "С нас хватит. Мы не пойдем туда больше", – приводит слова Федерлайн.

Он также рассказал, что во время ссоры Бритни якобы сказала сыну, что "хотела бы смерти" и мальчиков, и бывшего мужа.

Бритни Спирс была замужем трижды. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, но брак продлился всего 55 часов. Позже в том же году певица вышла замуж за Кевина Федерлайна, с которым развелась в 2007-м. У пары двое сыновей – 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

С 2008 года дети живут с отцом – после того как над Спирс была установлена опека из-за ее психического состояния, снятая только в 2021 году.

Ранее сообщалось, что поэт и музыкант Сергей Кротиков, известный под псевдонимом Алквиад, заявил, что певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой использовали его произведение без разрешения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Бритни Спирс заметили на свидании с бывшим возлюбленным
17:10, 16 февраля 2025
Бритни Спирс заметили на свидании с бывшим возлюбленным
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за преследование
01:51, 04 августа 2023
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за преследование
Бритни Спирс закрыла страницу в Instagram из-за реакций на ее мемуары
15:23, 21 октября 2023
Бритни Спирс закрыла страницу в Instagram из-за реакций на ее мемуары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: