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Культура и шоу-бизнес

Кинозрители увидят продолжение культовой "Мумии"

Фрагмент из фильма, персонаж, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 04:20 Фото: кадр из фильма "Мумия"
В июне 2024 года стало известно, что режиссер хоррора "Восстание зловещих мертвецов" Ли Кронин подписал контракт на создание сценария и постановку нового загадочного проекта, сообщает Zakon.kz.

Он будет создан в сотрудничестве с компаниями Blumhouse, Atomic Monster и New Line Cinema. Речь идет о новом фильме "Мумия".

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Как отметил автор The Hollywood Reporter: "Детали надежно спрятаны в саркофаге, но Кронин стремится вдохнуть современную жизнь в древнее зло".

Сам режиссер кинокартины ранее заявлял, что предложит зрителям свежий взгляд на знакомую концепцию. Судя по его описанию, нас ждет хоррор:

"Это будет совершенно не похоже на все предыдущие фильмы о мумии. Я копаю глубже, чтобы вырастить что-то по-настоящему древнее и пугающее".

Новая версия, скорее всего, не будет связана с проектами Universal. Премьера фильма запланирована на 17 апреля 2026 года.

Ранее стало известно, что о свадебном платье принцессы Дианы сняли фильм.

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Аксинья Титова
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