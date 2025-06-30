"Сидит такой довольный": зрители обсуждают героя заднего плана в видео с Нуртасом

Казахстанский певец Кайрат Нуртас с дочерью Алау продолжают покорять Казнет. Но на этот раз они привлекли на помощь исполнительницу Наzиму (настоящее имя – Назима Джанибекова). Их трио понравилось аудитории, сообщает Zakon.kz.

Изначально в кадре пританцовывает только Алау, затем к ней присоединяется Наzима и уже после можно увидеть Кайрата Нуртаса.

Больше всего зрителям приглянулся мужчина на заднем фоне, с улыбкой наблюдающий за всем происходящим.

Кайрат Нуртас – молодец. И Алау.

Задний фон – всегда топ.

Мужчине прям нравится. Сидит такой довольный.

Любимые.

Легенды, – пишут подписчики знаменитостей после просмотра.

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