"Сидит такой довольный": зрители обсуждают героя заднего плана в видео с Нуртасом
Фото: pexels
Казахстанский певец Кайрат Нуртас с дочерью Алау продолжают покорять Казнет. Но на этот раз они привлекли на помощь исполнительницу Наzиму (настоящее имя – Назима Джанибекова). Их трио понравилось аудитории, сообщает Zakon.kz.
Изначально в кадре пританцовывает только Алау, затем к ней присоединяется Наzима и уже после можно увидеть Кайрата Нуртаса.
Больше всего зрителям приглянулся мужчина на заднем фоне, с улыбкой наблюдающий за всем происходящим.
- Кайрат Нуртас – молодец. И Алау.
- Задний фон – всегда топ.
- Мужчине прям нравится. Сидит такой довольный.
- Любимые.
- Легенды, – пишут подписчики знаменитостей после просмотра.
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