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Культура и шоу-бизнес

"Сидит такой довольный": зрители обсуждают героя заднего плана в видео с Нуртасом

Кайрат Нуртас, дочка, Назима, танец, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:42 Фото: pexels
Казахстанский певец Кайрат Нуртас с дочерью Алау продолжают покорять Казнет. Но на этот раз они привлекли на помощь исполнительницу Наzиму (настоящее имя – Назима Джанибекова). Их трио понравилось аудитории, сообщает Zakon.kz.

Изначально в кадре пританцовывает только Алау, затем к ней присоединяется Наzима и уже после можно увидеть Кайрата Нуртаса.

Больше всего зрителям приглянулся мужчина на заднем фоне, с улыбкой наблюдающий за всем происходящим.

  • Кайрат Нуртас – молодец. И Алау.
  • Задний фон – всегда топ.
  • Мужчине прям нравится. Сидит такой довольный.
  • Любимые.
  • Легенды, – пишут подписчики знаменитостей после просмотра.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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