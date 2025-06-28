На призыв о любви Диаша Кудайбергена откликнулись поклонники из разных стран

Ролик он опубликовал в Instagram, подписав пост названием песни "Махаббат бер маған тағдыр".

Припев в переводе звучит так:

За несколько часов видео собрало более 20 тыс. лайков и огромное количество комментариев.

Поклонники, очарованные талантом артиста, на разных языках признаются, что данная композиция поразила их сердце и теперь сопровождает много лет:

– Очень люблю эту песню. Пусть любовь будет всегда в твоей жизни. Будь счастлив, Димаш, пой и дари людям счастье и радость!

– Эта песня сопровождает меня уже семь лет с тех пор, как ты появился в моей жизни.

– Пусть судьба подарит тебе все, что ты ищешь и что ты заслуживаешь. Люблю эту прекрасную песню, и каждый раз, когда вы поете ее на своих концертах, место наполняется любовью. Я люблю тебя.

– Он настолько велик, как художник.

– Есть песни, которые не только остаются в памяти, но и находят тихий уголок внутри одного и остаются жить там навсегда. Когда ты пел ее в Барселоне, я почувствовал, что твой голос – это не просто музыка, это как молитва, брошенная на небеса, чтобы судьба нас не забыла. Каждая нота напоминала мне, что иногда любовь ранит, но и поддерживает нас. Спасибо за то, что вкладываете в слова и мелодию эмоции, которые иногда даже не знаю, как объяснить.

