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Димаш порадовал поклонников новым видео

Димаш порадовал поклонников новым видео Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайбергенов порадовал поклонников новым коротким видео с рекламной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Кадры со съемок рекламы звезда казахстанской сцены опубликовал в своем Instagram и коротко подписал "Снимаем".


Видео, где знаменитый артист предстал в лаконичных образах, поклонники оценили по достоинству.

  • Ууррра, Диимаашш!!! Мы скучали! Уже очень соскучились! Какая красота! Спасибо, солнце! Мы обожаем такие видео с тобой! Мы с тобой ваще всё обожаем!
  • Выглядит потрясающе! С нетерпением ждем конечного варианта съемок.
  • Какая прекрасная съемка!
  • Сколько вдохновения и света несёшь нам. Каждый кадр, каждый звук твоего голоса, каждая нота в нашем внимании. Любим и ждём шедевры.
  • Крутой бэкстэйдж и крутой Димаш!

Ранее Димаш Кудайберген дал большой концерт в Гонконге, посвященный памятной дате в карьере артиста. Здесь он пел семь лет назад в рамках участия в проекте "I am a Singer".

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