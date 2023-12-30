Димаш порадовал поклонников новым видео

Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайбергенов порадовал поклонников новым коротким видео с рекламной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Кадры со съемок рекламы звезда казахстанской сцены опубликовал в своем Instagram и коротко подписал "Снимаем".





Видео, где знаменитый артист предстал в лаконичных образах, поклонники оценили по достоинству.

Ууррра, Диимаашш!!! Мы скучали! Уже очень соскучились! Какая красота! Спасибо, солнце! Мы обожаем такие видео с тобой! Мы с тобой ваще всё обожаем!

Выглядит потрясающе! С нетерпением ждем конечного варианта съемок.

Какая прекрасная съемка!

Сколько вдохновения и света несёшь нам. Каждый кадр, каждый звук твоего голоса, каждая нота в нашем внимании. Любим и ждём шедевры.

Крутой бэкстэйдж и крутой Димаш!

Ранее Димаш Кудайберген дал большой концерт в Гонконге, посвященный памятной дате в карьере артиста. Здесь он пел семь лет назад в рамках участия в проекте "I am a Singer".