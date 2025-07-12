Димаш Кудайберген напомнил поклонникам свой прошлогодний хит
Фото: Zakon.kz
Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал подписчиков новой публикацией. Артист напомнил о прошлогодней песне, которая стала хитом осени, сообщает Zakon.kz.
Ролик он опубликовал в Instagram, подписав пост названием композиции "Ризамын тағдырға". Впервые Димаш исполнил эту песню 15 октября 2024 года на церемонии открытия теннисного турнира Алматы Open ATP 250 в Алматы.
За несколько часов видео собрало более 31 тысячи лайков от подписчиков со всего мира, а также множество восторженных комментариев:
- Димаш так трогательно и душевно спел эту песню о любви.
- Судьба на вашей стороне, дорогой Димаш. Пусть ваши мечты сбываются одна за другой.
- Видео красивое, Димаш красивый, все отлично.
- До самой глубины души, до самых потаенных уголков проливается сладкий нектар твоего голоса.
- Как же я люблю, когда Димаш поет на родном языке. С пламенным приветом из далекой и солнечной Якутии.
Композиция была написана Кайыргали Кожанбаевым на слова Алуа Жаймамбетовой еще в 1993 году. Впервые она прозвучала в исполнении наставника Димаша – Марата Айтимова.
Ранее на призыв о любви Димаша Кудайбергена откликнулись поклонники из разных стран.
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