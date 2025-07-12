Димаш Кудайберген напомнил поклонникам свой прошлогодний хит

Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал подписчиков новой публикацией. Артист напомнил о прошлогодней песне, которая стала хитом осени, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram, подписав пост названием композиции "Ризамын тағдырға". Впервые Димаш исполнил эту песню 15 октября 2024 года на церемонии открытия теннисного турнира Алматы Open ATP 250 в Алматы.

За несколько часов видео собрало более 31 тысячи лайков от подписчиков со всего мира, а также множество восторженных комментариев:

Димаш так трогательно и душевно спел эту песню о любви.

Судьба на вашей стороне, дорогой Димаш. Пусть ваши мечты сбываются одна за другой.

Видео красивое, Димаш красивый, все отлично.

До самой глубины души, до самых потаенных уголков проливается сладкий нектар твоего голоса.

Как же я люблю, когда Димаш поет на родном языке. С пламенным приветом из далекой и солнечной Якутии.

Композиция была написана Кайыргали Кожанбаевым на слова Алуа Жаймамбетовой еще в 1993 году. Впервые она прозвучала в исполнении наставника Димаша – Марата Айтимова.

Ранее на призыв о любви Димаша Кудайбергена откликнулись поклонники из разных стран.