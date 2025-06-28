Американская порнозвезда скончалась при загадочных обстоятельствах

В Лос-Анджелесе умерла звезда фильмов для взрослых Кайли Пейдж. Американка скончалась в возрасте 28 лет при неустановленных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, трагическую информацию подтвердил портал фильмов для взрослых, с которым она сотрудничала.

"Команда Brazzers глубоко опечалена в связи с кончиной Кайли Пейдж. Она запомнится нам своим смехом, добротой и светом, который излучала всюду, где появлялась", – заявили в компании.

Кайли Пейдж начала карьеру в порноиндустрии в 2016 году и за это время снялась более чем в 200 фильмах. Близкая подруга актрисы по цеху Лиа Готти в комментарии для AVN вспомнила Пейдж как "яркую и светлую личность", отмечая ее жизнерадостность и любовь к свободе.

"Она всегда улыбалась, смеялась и стремилась проживать жизнь на полную", – сказала Готти.

Обе девушки начали карьеру в модельной студии, когда им было по 18 лет, но потом они перешли в киноиндустрию для взрослых.

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