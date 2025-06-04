Игрока "Реала" могут посадить за распространение интимного видео

22-летний футболист мадридского "Реала" Рауль Асенсио может получить тюремный срок за распространение интимного видео с несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, прокуратура обвиняет игрока, помимо распространения, в хранении детской порнографии, а также в нарушении закона о неприкосновенности частной жизни.

Испанские СМИ сообщили, что один из футболистов записал на видео добровольный сексуальный контакт с 16-летней девушкой, а затем без ее согласия отправил видео другим игрокам.

Сторона потерпевшей настаивает, чтобы Асенсио получил наказание в виде четырех лет тюрьмы, если его признают виновным.

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