Королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах в возрасте 35 лет
Фото: instagram/latoya_officially
В возрасте 35 лет при загадочных обстоятельствах скончалась финалистка конкурса "Мисс Вселенная Ямайка – 2024" Латойя Малкольм, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает New York Post. По данным издания, смерть 35-летней Латойи Малкольм подтвердили устроители "Мисс Вселенная Ямайка" 18 июля 2026 года.
Причины случившегося до сих пор неизвестны. Модель была одной из фавориток национального конкурса в 2024 году, но победить не смогла.
"Во время конкурса не стало отца Малкольм, что сильно повлияло на ее психологическое состояние. Несмотря на это, в том же году она получила титул "Мисс Ямайка Бикини Интернешнл", – пишет издание.
Малкольм снималась в сериалах и была участницей популярных телешоу.
В последнее время бывшая королева красоты занималась благотворительным проектом, который помогал детям из малообеспеченных семей пройти обучение и получить все необходимое, чтобы стать успешными во взрослой жизни.
Ранее сообщалось, что после падения со сцены участница конкурса "Мисс Вселенная" попала в реанимацию.
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