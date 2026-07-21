Королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах в возрасте 35 лет

В возрасте 35 лет при загадочных обстоятельствах скончалась финалистка конкурса "Мисс Вселенная Ямайка – 2024" Латойя Малкольм, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает New York Post. По данным издания, смерть 35-летней Латойи Малкольм подтвердили устроители "Мисс Вселенная Ямайка" 18 июля 2026 года.

Причины случившегося до сих пор неизвестны. Модель была одной из фавориток национального конкурса в 2024 году, но победить не смогла.

"Во время конкурса не стало отца Малкольм, что сильно повлияло на ее психологическое состояние. Несмотря на это, в том же году она получила титул "Мисс Ямайка Бикини Интернешнл", – пишет издание.

Малкольм снималась в сериалах и была участницей популярных телешоу.

В последнее время бывшая королева красоты занималась благотворительным проектом, который помогал детям из малообеспеченных семей пройти обучение и получить все необходимое, чтобы стать успешными во взрослой жизни.

Ранее сообщалось, что после падения со сцены участница конкурса "Мисс Вселенная" попала в реанимацию.