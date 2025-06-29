Известная актриса Болливуда получила омолаживающий укол и умерла через несколько часов

Актриса Болливуда и индийская модель Шефали Джаривала умерла в 42 года от внезапной остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Indian Express, родственники артистки предполагают, что ее смерть могла наступить из-за инъекции омолаживающего препарата, который она получила накануне.

"Согласно предварительным данным, во второй половине дня 27 июня Джаривала получила инъекцию омолаживающего средства, которое она регулярно использовала в последние годы. Поздно ночью в своей квартире в Мумбаи у нее резко упало давление и началась дрожь. Родственники срочно доставили ее в больницу, где врачи констатировали смерть актрисы", – говорится в публикации.

Известно также, что Джаривала страдала неврологическим заболеванием и принимала соответствующие лекарства. Кроме того, в день смерти она постилась из-за проведения у себя дома религиозной церемонии (пуджи), что могло усилить негативное воздействие препаратов, принятых натощак.

Полиция изъяла из дома актрисы лекарства и зарегистрировала сообщение о смерти в результате несчастного случая. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов токсикологической экспертизы.

26 июня 2025 года умер шведский грабитель банков Кларк Улофссон, который в 1973 году в Стокгольме в течение шести дней удерживал в заложниках четырех человек. Позже это привело к появлению термина "стокгольмский синдром".