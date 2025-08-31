Умерла известная актриса Болливуда Прия Маратхе
Фото: Instagram/priyamarathe
В возрасте 38 лет скончалась известная индийская актриса Болливуда Прия Маратхе, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал Mint, женщина боролась с онкологией два года. Прия перенесла операцию, какое-то время чувствовала себя хорошо и даже вернулась к съемкам в сериале. Однако болезнь вернулась, и, несмотря на новые курсы лечения, спасти ее не удалось.
"Пользователи сети оплакивают смерть актрисы Прии Маратхе. Она скончалась в воскресенье, 31 августа, после продолжительной борьбы с раком", – говорится в сообщении.
Маратхе родилась 23 апреля 1987 года в Тане. Актриса обрела популярность благодаря роли Моники Камат в сериале "Я пою только твою песню". Также она принимала участие в проектах "Священные узы", "Это счастье или нет", "Мне это очень нравится", "Теперь пусть будет веселье", "Мы научились жить" и "Победа".
Артистка была замужем за актером Шантану Моге.
