Умерла известная польская актриса Барбара Рыльска

В возрасте 89 лет умерла польская актриса театра и кино Барбара Рыльска, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Onet со ссылкой на Союз актеров польских сцен.

"Мы с сожалением сообщаем очень печальную новость. Барбара Рыльска умерла в возрасте 89 лет", – говорится в сообщении.

Как уточняется, актриса скончалась в ночь с 10 на 11 января.

Отметим, что многие СМИ перепутали актрис и заявили о смерти Барбары Брыльски, ставшей известной благодаря роли в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В 1959 году Барбара Рыльска окончила Государственное театральное училище в Варшаве и в этом же году дебютировала в театре. Выступала в варшавских театрах: "Комедиа" (1959-1966), "Людовы" (1966-1974) и "Квадрат" (1974-2013). Затем она появилась в программе "Полдень у микрофона". В 1960-е годы артистка пять раз выигрывала "Золотую и Серебряную маски" на экспресс-плебисците в Вечорном для самых популярных телевизионных актеров. Многим зрителям она запомнилась ролью жены "вечного" режиссера в фильме " Особо опасен, разыскивается" , где произнесла фразу: "Мой муж… Мой муж – режиссер по профессии".

Ранее, вечером 10 января, стало известно о смерти Евгении Добровольской. Артистка скончалась после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.