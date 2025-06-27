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Мир

Умер шведский грабитель, создавший "стокгольмский синдром"

Грабитель, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 08:31 Фото: vk.com/serials_lost-sravnivaem
26 июня умер шведский грабитель банков Кларк Улофссон, который в 1973 году в Стокгольме в течение шести дней удерживал в заложниках четырех человек. Позже это привело к появлению термина "стокгольмский синдром", сообщает Zakon.kz.

По данным CTV News, родственники почившего отметили, что Улофссон скончался в возрасте 78 лет в шведской больнице после продолжительной болезни. Другие подробности его смерти не уточняются.

При жизни Улофссон был много раз судим, в том числе за ограбления, покушения на убийство, торговлю наркотиками и нападения. Более половины своей жизни он провел в тюрьме. Мировую известность рецидивист приобрел после попытки ограбления банка в Стокгольме 23 августа 1973 года.

Тогда освобожденный из тюрьмы Янне Олссон в одиночку захватил офис финансовой организации и взял в заложники трех женщин и одного мужчину. После этого он потребовал, чтобы в банк доставили его сокамерника Улофссона. Полиция выполнила требования, после чего грабители шесть дней удерживали людей в здании.

Одна из заложниц, Кристин Энмарк, позже писала в своей книге, что, когда в банк привезли Улофссона, она увидела в нем своего спасителя. Женщина отметила, что ей было 23 года и она очень боялась за свою жизнь. Она несколько раз разговаривала по телефону с властями, просила выполнить требования похитителей и выступала в их защиту.

Энмарк говорила, что не боится захватчиков и полностью им доверяет. Она утверждала, что заложники хорошо проводили время – рассказывали истории и играли с похитителями в шашки. Позднее все они отказались давать показания против Улофссона и Олссона.

С тех пор эксперты спорят о том, является ли "стокгольмский синдром" реальным психическим расстройством. Некоторые утверждают, что это, скорее, защитный механизм для преодоления травматической ситуации.

Ранее суд Великобритании приговорил женщину к 28 месяцам тюремного заключения за кражу ювелирных изделий. Ее преступление выдало селфи, на которых она была "усыпана бриллиантами" во время круиза.

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Аксинья Титова
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