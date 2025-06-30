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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас не смог выехать с площадки в Астане из-за толпы фанатов

Кайрат Нуртас выступил в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 08:38 Фото: Instagram/kair_n
В Астане 28 июня популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас не смог беспрепятственно покинуть площадку фестиваля Oyu Fest на белом Mercedes, сообщает Zakon.kz.

После того как авто исполнителя попало в плотное окружение поклонников, Нуртасу пришлось показаться им через люк автомобиля, чтобы поприветствовать должным образом. Зрители фестиваля снимали происходящее на телефоны и кричали имя исполнителя.

Эмоциональное видео, где Кайрат Нуртас застрял в пробке после завершения фестиваля Oyu Fest, мгновенно растиражировалось в Сети.

К слову, интернет-пользователи оценили, что певец не растерялся в толпе и профессионально контактировал с фанатами.

На том же фестивале выступила популярная казахстанская группа "Ирина Кайратовна".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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