Вин Дизель заявил о возвращении Пола Уокера в "Форсаже-11"

Американский актер Вин Дизель порадовал фанатов "Форсажа" неожиданной новостью – последний фильм франшизы появится на экранах в апреле 2027 года. Он пообещал, что в фильме снова появится Брайан О’Коннер, персонаж погибшего Пола Уокера, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Пол Уокер сыграл Брайана в оригинальной ленте и еще в пяти фильмах, прежде чем погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года в возрасте 40 лет. Команда "Форсажа" использовала компьютерную графику и помощь братьев актера, чтобы завершить историю персонажа в "Форсаже -7".

Новый, одиннадцатый фильм станет завершением популярной франшизы. Вин, сыгравший Доминика Торетто рассказал, что действие финала развернется в Лос-Анджелесе – там, где началась эта история.

Интересно, что "Форсаж- 7" стал самой успешной частью. Он собрал свыше 1,5 миллиарда долларов по всему миру.

Ранее стало известно, что кинозрители увидят продолжение культовой "Мумии".