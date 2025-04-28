Дуэйн "Скала" Джонсон "испортил" праздник 7-летней дочери

Один из самых востребованных актеров современности Дуэйн "Скала" Джонсон поделился смешным моментом с празднования дня рождения его младшей дочери Тианы. Видео главный герой фантастической комедии "Зубная фея" разместил 27 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В кадре можно увидеть, как певец угощает тортом сидящих за столом подружек дочери. В какой-то момент тарелка с угощением соскальзывает с подноса под дружные крики присутствующих.

В описании предприниматель шутит:

"Не позволю кучке маленьких девочек вырасти, рассказывая историю о том, как "Скала" убила наш праздничный торт"! Их пронзительные крики в унисон – идеальный способ поднять уровень адреналина!"

Комментаторы присоединились к поздравлению дочери и весьма удивились скромности торжества. Впрочем, в то же время они и выразили свое восхищение кумиру.

Ранее казахстанская телеведущая Динара Сатжан поздравила с днем рождения своего близкого друга Тимура Асылханова и вспомнила счастливые моменты прошлого.