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Культура и шоу-бизнес

Дуэйн "Скала" Джонсон "испортил" праздник 7-летней дочери

Дуэйн &quot;Скала&quot; Джонсон, праздник, дочь, торт, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 15:34 Фото: pixabay
Один из самых востребованных актеров современности Дуэйн "Скала" Джонсон поделился смешным моментом с празднования дня рождения его младшей дочери Тианы. Видео главный герой фантастической комедии "Зубная фея" разместил 27 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В кадре можно увидеть, как певец угощает тортом сидящих за столом подружек дочери. В какой-то момент тарелка с угощением соскальзывает с подноса под дружные крики присутствующих.

В описании предприниматель шутит:

"Не позволю кучке маленьких девочек вырасти, рассказывая историю о том, как "Скала" убила наш праздничный торт"! Их пронзительные крики в унисон – идеальный способ поднять уровень адреналина!"

Комментаторы присоединились к поздравлению дочери и весьма удивились скромности торжества. Впрочем, в то же время они и выразили свое восхищение кумиру.

Ранее казахстанская телеведущая Динара Сатжан поздравила с днем рождения своего близкого друга Тимура Асылханова и вспомнила счастливые моменты прошлого.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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