Дуэйн "Скала" Джонсон сыграл Мауи в фильме "Моана"

24 марта киностудия Disney выпустила полноценный трейлер фильма "Моана" с Дуэйном Джонсоном в образе Мауи, сообщает Zakon.kz.

Джонсон уже озвучивал могущественного полубога в оригинальной анимационной ленте 2016 года, где рассказывается история отважной Моаны, которая отправляется в путешествие, чтобы спасти свою деревню на острове Моту-Нуи. Главную роль в новой версии исполняет дебютантка Кэтрин Лагаайя.

А вот исполнителю главной мужской роли досталось от зрителей трейлера. Они совершенно не оценили старания режиссера киноверсии.

"Актер озвучки Мауи теперь играет самого Мауи , но он не очень похож на своего героя. Будем честны", – отметили в комментариях к видео.

Большинство зрителей поддержали волну критики.

"Господи, ну почему нельзя было сделать его лысым и обыграть это в фильме? Добавили бы хоть чего-то оригинального, а не просто лайв адаптацию под копирку", – категорично возразили зрители трейлера.

Сама же лайв-экшен-версия "Моаны" выйдет в кинотеатрах 10 июля.

