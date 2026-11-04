#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
453.26
506.7
5.58
Культура и шоу-бизнес

Новая публикация Камшат Жолдыбаевой с 36-летним певцом вызвала бурные обсуждения

Певица Камшат Жолдыбаева и исполнитель Газизхан Шекербеков, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:11 Фото: Instagram/gazizkhan и kamshat__zholdybayeva
Бывшая солистка казахстанской группы КешYOU, популярная певица Камшат Жолдыбаева и исполнитель Газизхан Шекербеков записали фит, чем взбудоражили своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из совместной публикации артистов в Instagram.

"Скоро новый фит Газизхан & Камшат "Rapsodya", – говорится под публикацией за 3 ноября 2026 года.

Судя по восторженным комментариям, 38-летней Жолдыбаевой и 36-летнему Шекербекову удалось приятно удивить фанатов. Они же, в свою очередь, уже предрекли, что новая композиция такого дуэта получится хитом:

  • "Раскачайте сцену".
  • "Ну, этот фит – огонь!"
  • "Мои любимые исполнители".
  • "Нас ждет что-то потрясающее!"
  • "Эта песня точно будет на репите".
  • "Желаю, чтобы новая песня стала хитом".
  • "Я и не сомневаюсь, что получится классно!"
  • "Мы с нетерпением ждем новую песню! Ура!"
  • "Классно! Нравитесь прям как творческие люди и песни ваши".
  • "Ждем с нетерпением. Там, где есть Камшат, все бывает супер".
  • "Уау, две легенды в одном фите! Нам больше не о чем мечтать!"
  • "Кажется, из такого дуэта получится прекрасная песня! С нетерпением жду!"
  • "Когда соединяются два огня, наверняка рождается настоящий хит! Похоже, будет просто бомба!"

Кроме того, одна из подписчиц предположила, что Жолдыбаева находится "в интересном положении":

  • "Камшат ханым, кажется, вы ждете второго малыша".

Но певице не пришлось на это никак реагировать. За нее это сделали преданные фанаты, которые призвали любопытных не совать нос в чужие дела.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:11
"Зачем так прогибаться?" и "Легендарный дуэт": видео Дугаловой и Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию

Летом 2025 года мы писали, что Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем Газретом Ержановым. О том, что экс-солистка КешYOU выходит замуж, стало известно из социальных сетей в марте 2023 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем
17:21, 01 июля 2025
Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем
Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения
10:01, 02 июня 2025
Новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения
Димаш Кудайберген, Игорь Крутой, певец и композитор
14:16, 17 августа 2026
"А разве Димаша не было?": публикация Игоря Крутого вызвала бурные обсуждения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Болат Сариев угрожает пальцем футболисту
11:58, Сегодня
Не иностранная бригада: стало известно, кто обслужит финал Кубка Казахстана по футболу
&quot;Я очень взволнована&quot;: Елена Рыбакина высказалась перед стартом Итогового турнира WTA
11:49, Сегодня
"Я очень взволнована": Елена Рыбакина высказалась перед стартом Итогового турнира WTA
Назым Кызайбай сидит возле ринга
11:29, Сегодня
Известные боксёрши Кызайбай и Лукас помирились после скандала в сборной Казахстана
Мераб Двалишвили
11:13, Сегодня
Мераб Двалишвили проведёт схватку на турнире RAF в Абу-Даби: кто может стать соперником
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: