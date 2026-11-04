Новая публикация Камшат Жолдыбаевой с 36-летним певцом вызвала бурные обсуждения
Об этом стало известно из совместной публикации артистов в Instagram.
"Скоро новый фит Газизхан & Камшат "Rapsodya", – говорится под публикацией за 3 ноября 2026 года.
Судя по восторженным комментариям, 38-летней Жолдыбаевой и 36-летнему Шекербекову удалось приятно удивить фанатов. Они же, в свою очередь, уже предрекли, что новая композиция такого дуэта получится хитом:
- "Раскачайте сцену".
- "Ну, этот фит – огонь!"
- "Мои любимые исполнители".
- "Нас ждет что-то потрясающее!"
- "Эта песня точно будет на репите".
- "Желаю, чтобы новая песня стала хитом".
- "Я и не сомневаюсь, что получится классно!"
- "Мы с нетерпением ждем новую песню! Ура!"
- "Классно! Нравитесь прям как творческие люди и песни ваши".
- "Ждем с нетерпением. Там, где есть Камшат, все бывает супер".
- "Уау, две легенды в одном фите! Нам больше не о чем мечтать!"
- "Кажется, из такого дуэта получится прекрасная песня! С нетерпением жду!"
- "Когда соединяются два огня, наверняка рождается настоящий хит! Похоже, будет просто бомба!"
Кроме того, одна из подписчиц предположила, что Жолдыбаева находится "в интересном положении":
- "Камшат ханым, кажется, вы ждете второго малыша".
Но певице не пришлось на это никак реагировать. За нее это сделали преданные фанаты, которые призвали любопытных не совать нос в чужие дела.
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