Новая публикация Камшат Жолдыбаевой с 36-летним певцом вызвала бурные обсуждения

Бывшая солистка казахстанской группы КешYOU, популярная певица Камшат Жолдыбаева и исполнитель Газизхан Шекербеков записали фит, чем взбудоражили своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из совместной публикации артистов в Instagram.

"Скоро новый фит Газизхан & Камшат "Rapsodya", – говорится под публикацией за 3 ноября 2026 года.

Судя по восторженным комментариям, 38-летней Жолдыбаевой и 36-летнему Шекербекову удалось приятно удивить фанатов. Они же, в свою очередь, уже предрекли, что новая композиция такого дуэта получится хитом:

"Раскачайте сцену".

"Ну, этот фит – огонь!"

"Мои любимые исполнители".

"Нас ждет что-то потрясающее!"

"Эта песня точно будет на репите".

"Желаю, чтобы новая песня стала хитом".

"Я и не сомневаюсь, что получится классно!"

"Мы с нетерпением ждем новую песню! Ура!"

"Классно! Нравитесь прям как творческие люди и песни ваши".

"Ждем с нетерпением. Там, где есть Камшат, все бывает супер".

"Уау, две легенды в одном фите! Нам больше не о чем мечтать!"

"Кажется, из такого дуэта получится прекрасная песня! С нетерпением жду!"

"Когда соединяются два огня, наверняка рождается настоящий хит! Похоже, будет просто бомба!"

Кроме того, одна из подписчиц предположила, что Жолдыбаева находится "в интересном положении":

"Камшат ханым, кажется, вы ждете второго малыша".

Но певице не пришлось на это никак реагировать. За нее это сделали преданные фанаты, которые призвали любопытных не совать нос в чужие дела.

Летом 2025 года мы писали, что Камшат Жолдыбаева впервые опубликовала кадры с молодым мужем Газретом Ержановым. О том, что экс-солистка КешYOU выходит замуж, стало известно из социальных сетей в марте 2023 года.