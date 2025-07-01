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Культура и шоу-бизнес

Флешмоб "Ұлы дала үні" в Талдыкоргане попал в Книгу рекордов

флешмоб, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 20:05 Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
1 июля на центральной площади города Талдыкоргана прошел масштабный областной праздничный флешмоб под названием "Ұлы дала үні", посвященный Национальному дню домбры, сообщает Zakon.kz.

Это яркое культурное мероприятие стало символом уважения к казахской традиционной музыке, продемонстрировавшее силу национального духа и преемственность поколений в сохранении самобытного искусства народа.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Флешмоб объединил представителей районов области Жетысу, а также работников областных управлений и организаций, которые выразили свое уважение к национальной культуре. Кроме того, на фоне природных и исторических достопримечательностей региона был создан видеоклип с исполнением кюя "Бақтыбайдың әуені". Этот музыкально-визуальный фильм, дополненный кадрами флешмоба, стал ярким примером гармоничного союза традиций и современности.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Одновременное исполнение этих двух кюев 5000 участниками стало ярким символом масштабности и силы национальной культуры. Достижение было официально зарегистрировано главным редактором Книги рекордов Казахстана Кайратом Тазабековым, который вручил сертификат о новом рекорде акимату области Жетысу. Это событие получило высокую оценку как важное достижение не только для региона, но и для всей культурной жизни Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

По мнению организаторов, флешмоб вошел в историю не только как праздничное событие, но и как важное культурное наследие, укрепляющее духовную связь между поколениями и воспитывающее уважение к национальному искусству.

Ранее сообщалось, что японский музыкант удивил Казахстан игрой на домбре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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