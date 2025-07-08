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Общество

"Дала үні – Домбыра": І Республиканский фестиваль состоялся в Астане

Национальный день домбры, праздник, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 15:57 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане в рамках празднования Национального дня домбры состоялся І Республиканский фестиваль "Дала үні – Домбыра", передает корреспондент Zakon.kz.

Знаковое культурно-духовное событие организовано столичным Управлением по делам религий города и благодаря организаторской инициативе Общественного фонда "QAMQOR-ASTANA". Провели его в Большом зале Государственного академического русского драматического театра имени М. Горького.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В качестве исполнителей выступили деятели религиозных объединений – имамы, устазы, руководители отделов Русской православной церкви, руководители религиозного объединения "Бахаи Казахстана".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Фестиваль включал в себя два этапа: оценку исполнительского мастерства на домбре, а также вокально-инструментального исполнения песен, терме и жырау.

"В мероприятии приняли участие представители различных религиозных объединений Казахстана. Всего 21 человек из 15 регионов страны. Победители были определены жюри. Членами жюри выступили заслуженный работник культуры Республики Казахстан, кавалер ордена "Курмет", казахстанский домбрист, кюйши, музыкальный педагог, профессор Токтаган Айтжан; член Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, художественный руководитель Национального художественного центра "Народное достояние", лауреат республиканских конкурсов Наурызбайулы Жасулан; искусствовед, ведущий редактор радио "Шалқар", награжденный государственным орденом "Курмет" Жузбаев Сарсенгали; член Союза писателей Казахстана, почетный член Международного общества "Қазақ тілі", главный редактор радио "Алқа" Сейтман Серик", – отметил руководитель Управления по делам религий города Астаны Кошкали Кайролла.

Победителями фестиваля стали два человека – по направлению "куй" – Ляззат Янгалиева  и "терме" – Мурат Султанов.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Таким образом, второй фестиваль в 2026 году пройдет в Атырау, так как первое место по направлению "терме" занял представитель этого региона", – пояснил спикер.

В целом, по его словам, фестиваль направлен на укрепление межконфессионального диалога, развитие культуры мирного сосуществования и взаимного уважения через приобщение к общенациональному духовному наследию – искусству игры на домбре и стал наглядной демонстрацией объединяющей силы традиционной казахской культуры вне зависимости от религиозной принадлежности.

"Цель мероприятия – пропаганда нашего национального музыкального инструмента – домбры. В последнее время в соцсетях лидеры деструктивного течения говорят, что музыкальные инструменты являются запретными в исламе. Поэтому зародилась идея провести данное мероприятие и показать, что наши религиозные служители могут не только проводить проповеди, но и играть на домбре, что это не запрещено", – заявил Кошкали Кайролла.

Общий призовой фонд фестиваля составил более 2 млн тенге. Победителям, помимо статуэтки, вручили сертификат на 500 тыс. тенге. За второе и третье место по 350 тыс. и 250 тыс. соответственно.

Кроме того, для участников фестиваля была организована ознакомительная экскурсия по достопримечательностям Астаны, позволившая глубже познакомиться с историко-культурным наследием столицы и укрепить межрегиональные и межконфессиональные связи в неформальной, дружественной атмосфере.

6 июля в Астане с утра стартовали тематические народные гуляния, посвященные Национальному дню домбры. К слову, в этом году мероприятие гармонично совпало с празднованием Дня города.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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