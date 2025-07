Активисты добились отмены концерта Мэрилина Мэнсона из-за обвинений в изнасилованиях

В Великобритании из-за обвинений в изнасилованиях отменили выступление американского рок-музыканта Брайана Уорнера, более известного как Мэрилин Мэнсон, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, концерт в рамках тура One Assassination Under God должен был пройти в городе Брайтон 29 октября, но был отменен из-за давления местных активистов, которые объединились под слоганом "Никакой сцены для абьюзеров". Всем зрителям, успевшим купить билеты, вернут деньги.

Как уточняется, в дело вмешалась также депутат от Партии зеленых Сиан Берри, которая поддержала общественников, написав письмо главе городского совета Брайтона Белле Санки. По ее словам, концерт Мэнсона в городе противоречил бы "общеизвестным ценностям".

Ранее сообщалось, что с Мэнсона сняли обвинения в домашнем, сексуализированном и физическом насилии над несовершеннолетней в связи с истечением срока давности по делам.

Отметим, что рок-легенда планирует приехать в Казахстан 6 сентября.