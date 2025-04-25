Мэрилин Мэнсон приедет в Алматы

Эпатажная рок-легенда Америки Мэрилин Мэнсон приедет в Казахстан с концертом, который пройдет 6 сентября 2025 года в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Билеты начнут продавать с 28 апреля 2025 года. Его концерт станет частью музыкального фестиваля Park Live, где также выступят диджей и продюсер Alan Walker и норвежский электронный дуэт Royksopp.

Даты фестиваля – с 5 по 7 сентября 2025 года.

Недавно стало известно, что в Казахстан в течение трех лет приедут 10 западных артистов. Аида Балаева пойдет на концерт Джей Ло.