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Культура и шоу-бизнес

Отец Торегали Тореали через соцсети призвал сына не уходить со сцены

Торегали Тореали, сцена, заявление отца, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 15:59 Фото: Instagram/toregalitoreali
28 июня 2025 года известный казахстанский певец Торегали Тореали неожиданно заявил о завершении карьеры. 1 июля его отец и по совместительству продюсер Турали Тулепов через социальные сети призвал сына не уходить со сцены, сообщает Zakon.kz.

Тулепов на странице в Instagram разместил красочное видео с одного из выступлений сына и оставил в подписи к нему эмоциональное послание.

По его словам, о решении сына он узнал из новостей.

"Многие молодые брали с тебя пример. Не прекращай пользоваться талантом, что дарован тебе свыше. Не бросай петь песни", – добавил Тулепов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 15:59
Торегали Тореали принял решение завершить карьеру

Стоит отметить, что публикация Тореали о завершении карьеры в социальных сетях была первой за полгода.

В марте 2025 года Торегали Тореали отменил концерты из-за проблем в семье. Позднее выяснилось, что это связано со здоровьем артиста.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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