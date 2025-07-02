Отец Торегали Тореали через соцсети призвал сына не уходить со сцены

28 июня 2025 года известный казахстанский певец Торегали Тореали неожиданно заявил о завершении карьеры. 1 июля его отец и по совместительству продюсер Турали Тулепов через социальные сети призвал сына не уходить со сцены, сообщает Zakon.kz.

Тулепов на странице в Instagram разместил красочное видео с одного из выступлений сына и оставил в подписи к нему эмоциональное послание.

По его словам, о решении сына он узнал из новостей.

"Многие молодые брали с тебя пример. Не прекращай пользоваться талантом, что дарован тебе свыше. Не бросай петь песни", – добавил Тулепов.

Стоит отметить, что публикация Тореали о завершении карьеры в социальных сетях была первой за полгода.

В марте 2025 года Торегали Тореали отменил концерты из-за проблем в семье. Позднее выяснилось, что это связано со здоровьем артиста.