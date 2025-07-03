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Культура и шоу-бизнес

Казахстанского стилиста Лилию Рах обокрали в Париже

Лилия Рах, кража украшений, отели, Франция, Париж, работа, видео, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:07 Фото: Instagram/liliyarakh
Известный казахстанский байер и стилист Лилия Рах рассказала, что с ней случилась неприятная история в отеле Парижа. Как оказалось, ведущая популярного шоу "Модный приговор" осталась без украшений, привезенных для работы в столицу Франции, сообщает Zakon.kz.

Более подробно о произошедшем модный эксперт озвучила на видео, опубликованном на личной странице в Instagram.

"Друзья, хочу рассказать неприятную историю и предупредить. Меня ограбили в отеле. Из номера украли все украшения, которые я взяла с собой на работу в Париж. Стоит отметить, что в этом отеле я останавливаюсь давно. Меня больше поразило отношение к этой ситуации. Когда утром с ужасом доложила все персоналу – никто даже не шелохнулся. Три человека, работающие на ресепшене, продолжали заниматься своими делами. Никто не удивился. Единственный ответ был: "Придет менеджер". Лилия Рах

По словам Рах, менеджер пришел только к обеду и заявил, что они могут поехать в полицейский участок и написать заявление.

"Мы все сделали. Случилось все в пятницу, сказали – ждать до понедельника. Очень неприятная ситуация. Но отношение еще страшнее. Безразличие, никакой инициативы. Что с этим миром? Что делать?"Лилия Рах

Комментаторы с сожалением подтвердили, что сегодня во Франции подобные ситуации не редкость. Опытные путешественники советуют оставлять все дорогостоящие вещи дома и не брать их с собой за границу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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