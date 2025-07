Умер актер из "Звездных войн" и "Острых козырьков" Кеннет Колли

Как пишет британская газета Independent, причиной смерти стала пневмония.

Кеннет Колли родился 7 декабря 1937 года в Манчестере. Одной из первых его работ в кино стала эпизодическая роль в полицейской драме 1970-х годов под названием "Суини". В своей карьере он сотрудничал с британским режиссером Кеном Расселом в фильмах "Любители музыки", "Дьяволах" и "Узник чести" про дело Дрейфуса.

В культовом образе адмирала Пиетта во франшизе "Звездные войны" Колли появлялся несколько раз. В послужной список актера входят работы таких режиссеров, как Клинт Иствуд и Аки Каурисмяки, а также сериал "Острые козырьки".

Поклонники артиста пишут в социальных сетях прощальные посты.

Kenneth Colley, who played Admiral Piett in ESB and ROTJ and enjoyed an acting career that spanned 60 years, has sadly passed away at the age of 87.



You are immortalized in a galaxy far, far away, and in the hearts of Star Wars fans everywhere. May the Force Be With You. pic.twitter.com/No6VrnIeFT