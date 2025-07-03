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Культура и шоу-бизнес

Умер актер из "Звездных войн" и "Острых козырьков" Кеннет Колли

умер Кеннет Колли, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 21:10 Фото: кадр из "Звездных войн"
В возрасте 87 скончался актер Кеннет Колли, ставший известным широкой публике благодаря роли адмирала Пиетта в "Звездных войнах", сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Independent, причиной смерти стала пневмония.

"Кеннет Колли, известный британский актер, наиболее известный благодаря роли адмирала Пиетта в саге "Звездные войны", скончался в возрасте 87 лет. Он заразился COVID, и у него началась пневмония", – говорится в сообщении.

Кеннет Колли родился 7 декабря 1937 года в Манчестере. Одной из первых его работ в кино стала эпизодическая роль в полицейской драме 1970-х годов под названием "Суини". В своей карьере он сотрудничал с британским режиссером Кеном Расселом в фильмах "Любители музыки", "Дьяволах" и "Узник чести" про дело Дрейфуса.

В культовом образе адмирала Пиетта во франшизе "Звездные войны" Колли появлялся несколько раз. В послужной список актера входят работы таких режиссеров, как Клинт Иствуд и Аки Каурисмяки, а также сериал "Острые козырьки".

Поклонники артиста пишут в социальных сетях прощальные посты.

Ранее сообщалось, что умер легендарный автор и редактор издательства комиксов Marvel, запустивший "Людей Икс", Джеймс Шутер.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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