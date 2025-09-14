В США умер продюсер "Звездных войн" и "Чужого" Дэвид Вайцнер
Как пишет The Hollywood Reporter, умер продюсер дома в городе Калабасасе штата Калифорния.
We’re deeply saddened by the passing of David Weitzner, aged 86.— The Mancalorians (@themancalorians) September 12, 2025
Weitzner is remembered as a leading Hollywood marketing executive, who guided the promotional campaign for the original Star Wars film.
Our thoughts are with his family and loved ones.
Rest in peace, David. ❤️ pic.twitter.com/8i7VpzEZAb
Карьера Вайцнера началась в Нью-Йорке, а признание он получил в Лос-Анджелесе. В 1969 году он выступил продюсером фильма "Киноделы", и благодаря его маркетинговой работе картина получила "Оскар" в следующем году.
В середине 1970-х Вайцнер занял пост вице-президента 20th Century Fox, где руководил рекламными кампаниями таких культовых проектов, как "Звездные войны" и "Чужой". Позже он занимал должность директора по маркетингу в Universal. В 2008 году продюсер представил фильм Kwame, который получил ряд наград и положительные отзывы критиков.
