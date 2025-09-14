#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В США умер продюсер "Звездных войн" и "Чужого" Дэвид Вайцнер

умер известный американский продюсер, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 01:22 Фото: pixabay
На 87 году жизни скончался голливудский продюсер Дэвид Вайцнер, который известен широкой публике благодаря его работе в таких проектах как "Звездные войны" и "Чудой", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, умер продюсер дома в городе Калабасасе штата Калифорния.

Карьера Вайцнера началась в Нью-Йорке, а признание он получил в Лос-Анджелесе. В 1969 году он выступил продюсером фильма "Киноделы", и благодаря его маркетинговой работе картина получила "Оскар" в следующем году.

В середине 1970-х Вайцнер занял пост вице-президента 20th Century Fox, где руководил рекламными кампаниями таких культовых проектов, как "Звездные войны" и "Чужой". Позже он занимал должность директора по маркетингу в Universal. В 2008 году продюсер представил фильм Kwame, который получил ряд наград и положительные отзывы критиков.

Ранее сообщалось, что умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
