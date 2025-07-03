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Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская поздравила своих старших сыновей с дипломами МГИМО

Сыновья Яны Рудковской - Андрей и Николай Батурины окончили магистратуру в МГИМО, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 04:37 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
3 июля известная российская продюсер поздравила своих детей 23-летних Андрея и Николая Батуриных с окончанием магистратуры МГИМО МИД России, сообщает Zakon.kz.

Семейной радостью Рудковская поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав снимки с выпускниками.

"Горжусь моими сыновьями! Воспитала вместе с моими родителями достойных людей с лучшим образованием в нашей стране! Теперь же провожаю в долгий жизненный путь со слезами на глазах!" – написала продюсер.

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская и Виктор Батурин, который является братом вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, прожили в браке семь лет. Пара поженилась в 2001 году, после чего Яна усыновила сына Виктора от первого брака с Юлией Салтовец Андрея, а через год на свет появился их общий сын Николай.

В 2008 году супруги развелись. Их разрыв был сложным и сопровождался борьбой за детей, над которыми бизнесмен сначала сумел оформить единоличную опеку. Однако два года назад его приговорили к шести годам тюремного заключения за покушение на мошенничество, после чего Батурин был вынужден позволить детям жить с матерью.

Певец Олег Газманов через социальных сети поздравил своего старшего сына с 44-летием.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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