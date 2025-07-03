Яна Рудковская поздравила своих старших сыновей с дипломами МГИМО
Семейной радостью Рудковская поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав снимки с выпускниками.
"Горжусь моими сыновьями! Воспитала вместе с моими родителями достойных людей с лучшим образованием в нашей стране! Теперь же провожаю в долгий жизненный путь со слезами на глазах!" – написала продюсер.
Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Яна Рудковская и Виктор Батурин, который является братом вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, прожили в браке семь лет. Пара поженилась в 2001 году, после чего Яна усыновила сына Виктора от первого брака с Юлией Салтовец Андрея, а через год на свет появился их общий сын Николай.
В 2008 году супруги развелись. Их разрыв был сложным и сопровождался борьбой за детей, над которыми бизнесмен сначала сумел оформить единоличную опеку. Однако два года назад его приговорили к шести годам тюремного заключения за покушение на мошенничество, после чего Батурин был вынужден позволить детям жить с матерью.
Певец Олег Газманов через социальных сети поздравил своего старшего сына с 44-летием.