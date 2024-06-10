Павел Воля порадовал подписчиков шутливым роликом с Ляйсан Утяшевой

Российский комик Павел Воля опубликовал новое шутливое видео с Ляйсан Утяшевой. Таким образом он рассказал подписчикам, что его новая песня теперь есть на всех музыкальных платформах, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Мы будем вечно, как тем вечером…Песня "Реки" на всех музыкальных платформах! Жду ваши видео!" – подписал пост комик.

Отметим, что на ролике Павел Воля пытается потрогать супругу в шикарном платье на каком-то мероприятии за ягодицы. В ответ Утяшева с улыбкой хлопнула его в ответ. На видео комик написал: "Вы 15 лет вместе, а как-будто первый месяц".

Между тем, подписчики оценили отношение артиста к жене и пожелали им долгой и счастливой семейной жизни.

– Хлопнула Пашу по двум пачкам махорки. Красивая пара!! – Как один миг, а глаза также горят, и руки покоя не дают. – Я вас обоих люблю. Честные, настоящие, добрые! – У нас с мужем также, хотя в сентябре уже будет 21 год как вместе. – Обалденная пара! Счастья навсегда вам!

Ранее Павел Воля решил поделиться новостью с подписчиками. Он заявил, что выпустил новый трек под названием "Реки".