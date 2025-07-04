Фараон из Мангистау: Казнет гудит из-за тематического юбилея
Фото: pixabay
Многие пытаются разнообразить свой праздник и удивить гостей. У кого-то это получается. Так, отличился мужчина из Мангистауской области. Именинник отметил 50-летие в образе фараона, сообщает Zakon.kz.
Тематике вечеринке последовали и гости мероприятия. Виновника торжества и вовсе вынесли на носилках под аплодисменты и соответствующую музыку.
Конечно же, после того, как видео стало активно распространяться в социальных сетях, незамедлительно последовала реакция от пользователей. Если одни поддерживают идею юбиляра, то другие отнеслись к такому формату несколько иначе, проявив консервативные взгляды.
- Он просто в детском саду не наигрался.
- Египетская сила.
- С возрастом приходит мудрость, но не в этом случае.
- Маразм крепчает.
- Египтяне сказали, что это не их стыд.
- Сам писать не буду, других почитаю.
- Казах без понтов – беспонтовый казах!
- Хорошо еще не вожак из племени тумба-юмба, пришлось бы раздеться.
- Врачи что говорят?
- Пусть дурачится, если нравится и гостям весело, жизнь одна и все мы в душе дети.
- Прикольная днюха. Умеют люди веселиться.
- Люди! У человека праздник, он кайфует и может себе позволить отметить так, как ему хочется, а не вам! Он у вас денег не брал и не занимал на торжество, зачем так желчью брызгать?
- Что тут такого? Тематическое мероприятие.
Немного ранее мы рассказывали о другой вечеринке, также вызвавшей большие споры. Тогда под хит It’s My Life в один из ресторанов Атырау под громкие аплодисменты въехали муж с женой на "прыгающей" машине.
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