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Культура и шоу-бизнес

Фараон из Мангистау: Казнет гудит из-за тематического юбилея

праздник, Мангистау, вечеринка. стиль, фараон, обсуждение, Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 13:26 Фото: pixabay
Многие пытаются разнообразить свой праздник и удивить гостей. У кого-то это получается. Так, отличился мужчина из Мангистауской области. Именинник отметил 50-летие в образе фараона, сообщает Zakon.kz.

Тематике вечеринке последовали и гости мероприятия. Виновника торжества и вовсе вынесли на носилках под аплодисменты и соответствующую музыку.

Конечно же, после того, как видео стало активно распространяться в социальных сетях, незамедлительно последовала реакция от пользователей. Если одни поддерживают идею юбиляра, то другие отнеслись к такому формату несколько иначе, проявив консервативные взгляды.

  • Он просто в детском саду не наигрался.
  • Египетская сила.
  • С возрастом приходит мудрость, но не в этом случае.
  • Маразм крепчает.
  • Египтяне сказали, что это не их стыд.
  • Сам писать не буду, других почитаю.
  • Казах без понтов – беспонтовый казах!
  • Хорошо еще не вожак из племени тумба-юмба, пришлось бы раздеться.
  • Врачи что говорят?
  • Пусть дурачится, если нравится и гостям весело, жизнь одна и все мы в душе дети.
  • Прикольная днюха. Умеют люди веселиться.
  • Люди! У человека праздник, он кайфует и может себе позволить отметить так, как ему хочется, а не вам! Он у вас денег не брал и не занимал на торжество, зачем так желчью брызгать?
  • Что тут такого? Тематическое мероприятие.

Немного ранее мы рассказывали о другой вечеринке, также вызвавшей большие споры. Тогда под хит It’s My Life в один из ресторанов Атырау под громкие аплодисменты въехали муж с женой на "прыгающей" машине.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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