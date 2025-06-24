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Общество

В Казнете обсуждают "понтовую" вечеринку в Атырау

Атырау, день рождение, машина, ресторан, обсуждения, Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 16:38 Фото: pexels
Жителю Атырау исполнилось 50 лет. Казахстанец решил, что эта дата точно должна быть отпразднована на высшем уровне. Для этого был выбран весьма необычный способ. Видео с праздничного мероприятия активно обсуждают в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Так, пока юбиляр с супругой готовились к эффектному появлению, в зале уже собрались приглашенные. Когда звукорежиссер включил хит It’s My Life, в ресторан под громкие аплодисменты въехали муж с женой на "прыгающей" машине.

Пользователи Сети весьма неоднозначно восприняли происходящее.

  • Зачем и кому нужны такие понты.
  • Красавчик.
  • Какой позор!
  • Все смешнее и смешнее.
  • А потом жалуются, почему государство завышает тарифы. Шикарно живем.
  • Что-то не очень! Вот бы на самолете подпрыгивающем было бы эффектней.
  • В кредит гулять не запретишь.
  • На вкус и цвет товарища нет. Слов тоже нет.
  • Спасибо за ваши понты.
  • На это стыдно смотреть.
  • Уже перебор, эти понты уже везде.
  • Прикольно. Главное, не на лошади живой. Все живы и здоровы. Пусть радуются. В жизни один раз, наверное, такое будет.
  • Только мы так можем.
  • Великое достижение! 

Ранее мы сообщали, что бессменная телеведущая программы "Давай поженимся" 66-летняя Лариса Гузеева кардинально поменяла образ. Смена имиджа не прошла мимо фанатов и зрителей. Актрисе даже пришлось ответить на многочисленные отзывы и критику в соцсетях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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