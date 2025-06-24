В Казнете обсуждают "понтовую" вечеринку в Атырау
Фото: pexels
Жителю Атырау исполнилось 50 лет. Казахстанец решил, что эта дата точно должна быть отпразднована на высшем уровне. Для этого был выбран весьма необычный способ. Видео с праздничного мероприятия активно обсуждают в Казнете, сообщает Zakon.kz.
Так, пока юбиляр с супругой готовились к эффектному появлению, в зале уже собрались приглашенные. Когда звукорежиссер включил хит It’s My Life, в ресторан под громкие аплодисменты въехали муж с женой на "прыгающей" машине.
Пользователи Сети весьма неоднозначно восприняли происходящее.
- Зачем и кому нужны такие понты.
- Красавчик.
- Какой позор!
- Все смешнее и смешнее.
- А потом жалуются, почему государство завышает тарифы. Шикарно живем.
- Что-то не очень! Вот бы на самолете подпрыгивающем было бы эффектней.
- В кредит гулять не запретишь.
- На вкус и цвет товарища нет. Слов тоже нет.
- Спасибо за ваши понты.
- На это стыдно смотреть.
- Уже перебор, эти понты уже везде.
- Прикольно. Главное, не на лошади живой. Все живы и здоровы. Пусть радуются. В жизни один раз, наверное, такое будет.
- Только мы так можем.
- Великое достижение!
Ранее мы сообщали, что бессменная телеведущая программы "Давай поженимся" 66-летняя Лариса Гузеева кардинально поменяла образ. Смена имиджа не прошла мимо фанатов и зрителей. Актрисе даже пришлось ответить на многочисленные отзывы и критику в соцсетях.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript