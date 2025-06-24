В Казнете обсуждают "понтовую" вечеринку в Атырау

Жителю Атырау исполнилось 50 лет. Казахстанец решил, что эта дата точно должна быть отпразднована на высшем уровне. Для этого был выбран весьма необычный способ. Видео с праздничного мероприятия активно обсуждают в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Так, пока юбиляр с супругой готовились к эффектному появлению, в зале уже собрались приглашенные. Когда звукорежиссер включил хит It’s My Life, в ресторан под громкие аплодисменты въехали муж с женой на "прыгающей" машине.

Пользователи Сети весьма неоднозначно восприняли происходящее.

Зачем и кому нужны такие понты.

Красавчик.

Какой позор!

Все смешнее и смешнее.

А потом жалуются, почему государство завышает тарифы. Шикарно живем.

Что-то не очень! Вот бы на самолете подпрыгивающем было бы эффектней.

В кредит гулять не запретишь.

На вкус и цвет товарища нет. Слов тоже нет.

Спасибо за ваши понты.

На это стыдно смотреть.

Уже перебор, эти понты уже везде.

Прикольно. Главное, не на лошади живой. Все живы и здоровы. Пусть радуются. В жизни один раз, наверное, такое будет.

Только мы так можем.

Великое достижение!

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