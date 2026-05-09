Происшествия

Скандал из-за надписей на скалах закончился судом в Мангистау

Скандал из-за надписей на скалах закончился судом в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 19:02 Фото: polisia.kz
В Мангистауской области полицейские установили и привлекли к ответственности мужчину, оставившего надписи на территории урочища Ыбыкты Сай, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях правоохранители увидели публикацию, на которой неизвестный мужчина оставил надписи со своим именем и государственным регистрационным номером автомобиля на каменных породах урочища Ыбыкты Сай.


"По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался гражданин 2005 года рождения. Мужчина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, нарушитель устранил нанесенные надписи и привел участок в первоначальное состояние.

Полиция напоминает, что природные и исторические объекты являются общим достоянием и требуют бережного отношения. Любые действия, связанные с порчей имущества, нанесением надписей и нарушением общественного порядка, влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Отметим, что в мае 2025 года казахстанцев также возмутили надписи на скалах в Мангистау, что вызвало разбирательства.

Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
