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Культура и шоу-бизнес

Мадонна в 66 лет показала трюк, которым она поразила 21 год назад на сцене

американская певица Мадонна показала свой легендарный трюк, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 13:42 Фото: X/@MiloszCiccone
Американская культовая звезда Мадонна повторила стойку, которую она показала во время одного из выступлений в 2004 году, сообщает Zakon.kz.

Опора на руки и голову, подъем корпуса вертикально и затем приведение ног в красивое положение. Такой трюк звезда сделала 21 год назад на открытии своего мирового турне Re-Invention в Los Angeles Forum. 

@royalmadonna Vogue, Re-Invention Tour 2004 #madonna #tour #music #vogue #concert #live #fy #foryou #dc #dlaciebie #show #fashion #pop @madonna ♬ dźwięk oryginalny - Royal Madonna

И сегодня 66-летняя певица способна его повторить. Соответствующее фото из спортивного зала она выложила в соцсети X, демонстрируя прекрасную физическую форму.

Фото: X/madgefan14

У ее поклонников, помимо восхищения, это вызвало один вопрос: "Как?!"

В свои годы Мадонна не устает эпатировать публику. Например, в конце 2024 года она опубликовала в Instagram два изображения с Папой Франциском, созданных ИИ. Фанаты недоумевали, зачем она это сделала. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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