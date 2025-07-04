Мадонна в 66 лет показала трюк, которым она поразила 21 год назад на сцене

Американская культовая звезда Мадонна повторила стойку, которую она показала во время одного из выступлений в 2004 году, сообщает Zakon.kz.

Опора на руки и голову, подъем корпуса вертикально и затем приведение ног в красивое положение. Такой трюк звезда сделала 21 год назад на открытии своего мирового турне Re-Invention в Los Angeles Forum.

И сегодня 66-летняя певица способна его повторить. Соответствующее фото из спортивного зала она выложила в соцсети X, демонстрируя прекрасную физическую форму.

Фото: X/madgefan14

У ее поклонников, помимо восхищения, это вызвало один вопрос: "Как?!"

В свои годы Мадонна не устает эпатировать публику. Например, в конце 2024 года она опубликовала в Instagram два изображения с Папой Франциском, созданных ИИ. Фанаты недоумевали, зачем она это сделала.