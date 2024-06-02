Мадонна показала своего 93-летнего папу
Фото: Instagram/madonna
Американская поп-звезда Мадонна 2 июня опубликовала фотографию со своим 93-летним отцом, сообщает Zakon.kz.
Певица поздравила его с днем рождения.
С 93-м днем рождения, Сильвио! Поздравляю с тем, что ты едешь по американским горкам жизни с чувством юмора и здравомыслием. Спасибо, что поделился со мной своей жизненной мантрой: "Я буду идти, пока колеса не отвалятся". Ничто не может нас остановить! Люблю тебя до Луны и обратно", – написала знаменитость.
Ранее сообщалось, что 12 апреля в Майами Мадонна посетила выставку картин своего сына Рокко Ричи.
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