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Мадонна показала своего 93-летнего папу

Мадонна показала своего 93-летнего папу , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 01:08 Фото: Instagram/madonna
Американская поп-звезда Мадонна 2 июня опубликовала фотографию со своим 93-летним отцом, сообщает Zakon.kz.

Певица поздравила его с днем рождения. 

С 93-м днем ​​рождения, Сильвио! Поздравляю с тем, что ты едешь по американским горкам жизни с чувством юмора и здравомыслием. Спасибо, что поделился со мной своей жизненной мантрой: "Я буду идти, пока колеса не отвалятся". Ничто не может нас остановить! Люблю тебя до Луны и обратно", – написала знаменитость.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в Майами Мадонна посетила выставку картин своего сына Рокко Ричи. 

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