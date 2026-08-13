Баян Алагузова и Динара Сатжан судились с целительницей

Известная казахстанская продюсер Баян Алагузова и журналист, предприниматель Динара Сатжан судились с целительницей Багдагуль Лепесовой из-за клеветы, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Актобе, пишет Kazinform.

По словам участкового инспектора управления полиции города Улана Есжанова, 15 мая 2026 года через портал E-otinish поступило заявление от Баян Алагузовой и Динары Сатжан в отношении Багдагуль Лепесовой. Спустя день их защитники предоставили инспектору видеозапись.

Багдагуль Лепесова в это время находилась в городе Астане. 25 мая в соответствии с частью 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях был составлен протокол.

Позже материалы дела (видеоматериалы) направили на судебную экспертизу. По результатам экспертизы факт клеветы подтвердился. Дело направили в суд 20 июля.

В суде Багдагуль Лепесова не согласилась с предъявленным обвинением и заявила, что не размещала такое видео на своей странице.

"У меня свой мир. Мир этого человека я не понимаю. Ни одно из предъявленных мне обвинений не признаю. Разве видео находится на моей странице? Нет. Если у меня нет страницы, как я могу отвечать этим людям? То, что здесь находится, не мое. Я не могу отвечать за кого-то другого", – сказала она.

Ее защитник заявил, что в суде были приведены обоснованные доводы о том, что видеозаписи могли быть смонтированы или созданы с использованием ИИ. Кроме того, он попросил признать заключение экспертизы незаконным, а также найти и допросить в суде владельцев двух аккаунтов, опубликовавших видеозапись.

Баян Алагузова, участвовавшая в суде онлайн, заявила, что видеозапись задела ее честь и достоинство, что она не простит обидчицу и не пойдет на медиативное соглашение.

"Мы живем в правовом государстве. Нельзя оскорблять и ущемлять честь и достоинство гражданина Казахстана. Меня оскорбили, унизили. Я не заслуживаю того, чтобы слушать все это. Я видела это на всех порталах. Из-за этого я даже удалила аккаунт в TikTok. Как личность, как человек, это просто подавляет твой дух. Было сказано, что я зависима от наркотиков, беру деньги у государства, нанимаю парней и трачу деньги на собственные нужды. Меня сильно оскорбили и оклеветали. Я прошу вынести справедливое решение и наказать Лепесову. Любая экспертиза, даже простой человек докажет, что это не ИИ. Мне не нужно ее извинение, я не прощу. Я не пойду на медиативное соглашение. Я хочу, чтобы это стало уроком для всех. Сейчас в интернете оскорбляют и унижают людей. А мы живем в правовом государстве. Через этот суд и другие должны увидеть, что в социальных сетях никому не позволено никого оскорблять", – сказала она.

Постановлением суда Багдагуль Лепесова была признана виновной. Она оштрафована на 1 557 000 тенге. Штраф должен быть уплачен не позднее 30 суток.

В отношении Багдагуль Лепесовой также зарегистрировано уголовное дело в Астане по статье "Оскорбление".

Жительница Актау ранее в соцсетях опубликовала посты про преподавателей Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова и получила штраф 778 тыс. тенге.