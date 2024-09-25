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Баян Алагузова нежно обратилась к своему свекру

Баян Алагузова нежно обратилась к своему свекру , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 01:51 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 25 сентября нежно поздравила своего свекра – Турума Алагузова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Пост с поздравлениями она опубликовала на своей странице в Instagram. 

"Я пришла в семью Алагузовых, и счастлива, что мои дети несут эти гены! Поздравляю нашего папу с 80-летием! Я желаю вам крепкого здоровья и творческого вдохновения! Этот концерт прошел на днях на Родине маэстро в Актобе, там блестяще выступил знаменитый хор, когда-то созданный нашим папой. И совсем скоро мы всей семьей ждем 12 октября, где выступит его новый хор, недавно созданный "Хор Алагузова"! Желаю этому коллективу долголетия и большой любви истинных ценителей музыки", – написала Баян Алагузова под постом.

Подписчики знаменитости оставили теплые поздравления в комментариях:

  • Маэстро распахнул двери в мир музыки не мне одной, но был одним из первых кто поддержал и вдохновил в самые сложные для музыкантов 90-е годы. Благодарим семью – сына Турсена и вас, Баян, за поддержку в проведении этого большого события! Наша филармония и Турум Сагидуллинович – ровесники и это очень значимые события 2024 года! 
  • Замечательный человек и дирижер!
  • Поздравляем с юбилеем Маэстро! Будьте здоровы многие лета и пусть ваша музыка живет вечно!

23 сентября 2024 года стало известно, что Баян Алагузова выиграла дело о защите чести и достоинства.

7 июня сообщалось, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом рассказали семья адвокатов Олег и Анна Черновых. Позже они уточнили, что продюсер судится с журналисткой Даной Орманбаевой.

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