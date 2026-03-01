Бывший Илоны Новоселовой стал участником 25-й "Битвы экстрасенсов"

Новый юбилейный сезон российского шоу "Битвы экстрасенсов" стартовал на ТНТ в последний день зимы. Поклонники мистического проекта ждали этого события целых два года, сообщает Zakon.kz.

В отборных испытаниях приняли участие сотни магов и колдунов со всей России.

Среди них – Артём Бесов. По его словам, когда-то "колдун" уже собирался пойти на "Битву экстрасенсов", но его девушка, известная колдунья и финалистка седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова была против.

Якобы запрещала ему идти на телевидение, опасаясь, что слава испортит Артёма.

Бесов не стал спорить с любимой, а после ее трагической смерти стал отшельником. Теперь участник пришел на Битву, чтобы повторить путь возлюбленной и дойти до финала.

