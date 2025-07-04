Благословение мамы известного блогера умилило Казнет

Казахстанский блогер Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly, решился на кардинальные меры в борьбе с лишним весом. Предприниматель отправляется в школу к неоднократному рекордсмену Казахстана по различным воркаутерским дисциплинам Айтыму Жакупову, сообщает Zakon.kz.

Решение Омарова нашло большой отклик и поддержку среди его подписчиков. Но больше всего пользователи Сети обратили внимание на прекрасные отношения в семье блогера.

Так, Zheka Fatbelly опубликовал видео небольшого разговора с мамой. Перед тем, как отправиться в другой город для того, чтобы сбросить килограммы, он получил благословение от мамы.

"Поставь себе цель. Я тебя знаю, ты когда цель ставишь, ты тогда лучше концентрируешься. Я тебя очень люблю", – сказала его мама, отметив, что верит в него.

Сам же Zheka Fatbelly обратился к другим родителям:

"Поддерживайте своих детей в их сумасшедших начинаниях".

Мне кажется, что у него получится. Знаем, будет трудно, переломные моменты, без них никак. Просто представляй, как ты уже добился и гордишься собой.

Не сдавайся, иди до конца! Организм еще очень молодой, как говорится, вся жизнь еще впереди.

Красавчик, у тебя все получится.

Ваша мама супер!

Не подведи маму, она верит в тебя.

Красавчик! Давай, родной! Ты сможешь.

Держись ради родных!

Приятно смотреть на вас. Любящая семья, – отмечают пользователи.

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