#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.57
612.78
6.61
Культура и шоу-бизнес

Благословение мамы известного блогера умилило Казнет

Zheka Fatbelly, похудение, мама, видео, поддержка, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 14:44 Фото: pixabay
Казахстанский блогер Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly, решился на кардинальные меры в борьбе с лишним весом. Предприниматель отправляется в школу к неоднократному рекордсмену Казахстана по различным воркаутерским дисциплинам Айтыму Жакупову, сообщает Zakon.kz.

Решение Омарова нашло большой отклик и поддержку среди его подписчиков. Но больше всего пользователи Сети обратили внимание на прекрасные отношения в семье блогера.

Так, Zheka Fatbelly опубликовал видео небольшого разговора с мамой. Перед тем, как отправиться в другой город для того, чтобы сбросить килограммы, он получил благословение от мамы.

"Поставь себе цель. Я тебя знаю, ты когда цель ставишь, ты тогда лучше концентрируешься. Я тебя очень люблю", – сказала его мама, отметив, что верит в него.

Сам же Zheka Fatbelly обратился к другим родителям:

"Поддерживайте своих детей в их сумасшедших начинаниях".
  • Мне кажется, что у него получится. Знаем, будет трудно, переломные моменты, без них никак. Просто представляй, как ты уже добился и гордишься собой.
  • Не сдавайся, иди до конца! Организм еще очень молодой, как говорится, вся жизнь еще впереди.
  • Красавчик, у тебя все получится.
  • Ваша мама супер!
  • Не подведи маму, она верит в тебя.
  • Красавчик! Давай, родной! Ты сможешь.
  • Держись ради родных!
  • Приятно смотреть на вас. Любящая семья, – отмечают пользователи.

Ранее мы рассказывали, как отличился мужчина из Мангистау, отмечая 50-летие. Его праздник активно обсуждают в Казнете.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Мадонна в 66 лет показала трюк, которым она поразила 21 год назад на сцене
Культура и шоу-бизнес
13:42, Сегодня
Мадонна в 66 лет показала трюк, которым она поразила 21 год назад на сцене
Фараон из Мангистау: Казнет гудит из-за тематического юбилея
Культура и шоу-бизнес
13:26, Сегодня
Фараон из Мангистау: Казнет гудит из-за тематического юбилея
После скандала – снова под огнем: слушатели раскритиковали новый трек Jah Khalib
Культура и шоу-бизнес
12:18, Сегодня
После скандала – снова под огнем: слушатели раскритиковали новый трек Jah Khalib
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: