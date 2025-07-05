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Культура и шоу-бизнес

Умер автор главного саундтрека из сериала "Секретные материалы" Марк Сноу

композитор, США, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 12:06 Фото: Х/Variety
Американский композитор Марк Сноу, автор вступительной темы к сериалу "Секретные материалы", умер в пятницу, 4 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ему было 78 лет.

По информации газеты Variety, композитор скончался в собственном доме в штате Коннектикут.

Сноу написал музыку ко многим известным сериалам, таким как "Тайны Смолвиля", "Говорящая с призраками" и "Голубая кровь", но наибольшую известность ему принесла главная тема "Секретных материалов", ставшая одной из самых узнаваемых мелодий 1990-х.

Настоящее имя композитора – Мартин Фултерман. Он родился 26 августа 1946 года в Бруклине. Заниматься фортепиано начал с 10 лет и получил образование в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусств.

После непродолжительной музыкальной карьеры Фултерман переехал в Лос-Анджелес, где взял псевдоним Марк Сноу и написал свою дебютную композицию для сериала "Новички" (The Rookies, 1972-1976).

Ранее стало известно о смерти актера из "Звездных войн" и "Острых козырьков" Кеннета Колли.

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Андрей Дюсупов
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