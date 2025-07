Умер автор главного саундтрека из сериала "Секретные материалы" Марк Сноу

Ему было 78 лет.

По информации газеты Variety, композитор скончался в собственном доме в штате Коннектикут.

Сноу написал музыку ко многим известным сериалам, таким как "Тайны Смолвиля", "Говорящая с призраками" и "Голубая кровь", но наибольшую известность ему принесла главная тема "Секретных материалов", ставшая одной из самых узнаваемых мелодий 1990-х.

🕯️ RIP Mark Snow (1946–2025)



The truth was out there… but he gave it a sound.He gave The X-Files its haunting soul.

For over 30 years, his music was the heartbeat of The X-Files.

Your sound will live on. https://t.co/HiykA1RXNw pic.twitter.com/ovEpEUQkbg