Умер автор главного саундтрека из сериала "Секретные материалы" Марк Сноу

Американский композитор Марк Сноу, автор вступительной темы к сериалу "Секретные материалы", умер в пятницу, 4 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ему было 78 лет.

По информации газеты Variety, композитор скончался в собственном доме в штате Коннектикут.

Сноу написал музыку ко многим известным сериалам, таким как "Тайны Смолвиля", "Говорящая с призраками" и "Голубая кровь", но наибольшую известность ему принесла главная тема "Секретных материалов", ставшая одной из самых узнаваемых мелодий 1990-х.

🕯️ RIP Mark Snow (1946–2025)



The truth was out there… but he gave it a sound.He gave The X-Files its haunting soul.

For over 30 years, his music was the heartbeat of The X-Files.

Your sound will live on. https://t.co/HiykA1RXNw pic.twitter.com/ovEpEUQkbg — THE X FILES AESTHETICS (@XFilesAesthetic) July 4, 2025

Настоящее имя композитора – Мартин Фултерман. Он родился 26 августа 1946 года в Бруклине. Заниматься фортепиано начал с 10 лет и получил образование в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусств.

После непродолжительной музыкальной карьеры Фултерман переехал в Лос-Анджелес, где взял псевдоним Марк Сноу и написал свою дебютную композицию для сериала "Новички" (The Rookies, 1972-1976).

Ранее стало известно о смерти актера из "Звездных войн" и "Острых козырьков" Кеннета Колли.