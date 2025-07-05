"Я заплакала": видео дочери Дмитрия Маликова взорвало соцсети
Фото: Instagram/steshamalikova
Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова опубликовала видео-опрос. 25-летняя Стефания задала отцу несколько вопросов. Ответы, которые произнес известный пианист, растрогали подписчиков звездной семьи, сообщает Zakon.kz.
Так, первый вопрос звучал следующим образом: "Что ты подумал, когда меня увидел?"
"Господи, неужели она наконец-то родилась", – ответил Маликов.
Далее дочь спросила отца: "Чему ты меня научил и гордишься этим?":
"Надеюсь, что научил тебя доброте, доброму сердцу и отзывчивости".
Также, по словам артиста, его дочь была в детстве строптивой и очень красивой. "Впрочем, такой и осталась", – добавил он.
Следующий вопрос и ответ больше всего затронули сердца пользователей.
– Когда ты за меня больше всего переживал?
– Я за тебя переживаю больше всего каждый день.
- Вот это планка для избранника.
- Самые добрые и трогательные.
- Я заплакала. Папа – это так важно в жизни каждой девочки.
- Несбыточная мечта иметь такие отношения с отцом.
- Я плачу. Это вечность в любви.
- Такой благородный, всегда спокойный и доброжелательный.
- Как же это чудесно. Никогда в жизни не слышала таких слов, восхищаюсь.
- Пусть каждая девочка слышит подобные слова от папы.
- Какое счастье, когда любящий папа! – пишут восторженные комментаторы после просмотра.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе "Интервидение-2025", который пройдет в Москве, Казахстан будет представлять певец Amre, известный также под именем Ернар Садирбаев.
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