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Культура и шоу-бизнес

"Я заплакала": видео дочери Дмитрия Маликова взорвало соцсети

Дмитрий Маликов с дочерью, опрос, любовь, фанаты, восхищение, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 13:48 Фото: Instagram/steshamalikova
Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова опубликовала видео-опрос. 25-летняя Стефания задала отцу несколько вопросов. Ответы, которые произнес известный пианист, растрогали подписчиков звездной семьи, сообщает Zakon.kz.

Так, первый вопрос звучал следующим образом: "Что ты подумал, когда меня увидел?"

"Господи, неужели она наконец-то родилась", – ответил Маликов.

Далее дочь спросила отца: "Чему ты меня научил и гордишься этим?":

"Надеюсь, что научил тебя доброте, доброму сердцу и отзывчивости".

Также, по словам артиста, его дочь была в детстве строптивой и очень красивой. "Впрочем, такой и осталась", – добавил он.

Следующий вопрос и ответ больше всего затронули сердца пользователей.

– Когда ты за меня больше всего переживал?

– Я за тебя переживаю больше всего каждый день.

  • Вот это планка для избранника.
  • Самые добрые и трогательные.
  • Я заплакала. Папа – это так важно в жизни каждой девочки.
  • Несбыточная мечта иметь такие отношения с отцом.
  • Я плачу. Это вечность в любви.
  • Такой благородный, всегда спокойный и доброжелательный.
  • Как же это чудесно. Никогда в жизни не слышала таких слов, восхищаюсь.
  • Пусть каждая девочка слышит подобные слова от папы.
  • Какое счастье, когда любящий папа! – пишут восторженные комментаторы после просмотра.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе "Интервидение-2025", который пройдет в Москве, Казахстан будет представлять певец Amre, известный также под именем Ернар Садирбаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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