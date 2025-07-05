"Я заплакала": видео дочери Дмитрия Маликова взорвало соцсети

Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова опубликовала видео-опрос. 25-летняя Стефания задала отцу несколько вопросов. Ответы, которые произнес известный пианист, растрогали подписчиков звездной семьи, сообщает Zakon.kz.

Так, первый вопрос звучал следующим образом: "Что ты подумал, когда меня увидел?"

"Господи, неужели она наконец-то родилась", – ответил Маликов.

Далее дочь спросила отца: "Чему ты меня научил и гордишься этим?":

"Надеюсь, что научил тебя доброте, доброму сердцу и отзывчивости".

Также, по словам артиста, его дочь была в детстве строптивой и очень красивой. "Впрочем, такой и осталась", – добавил он.

Следующий вопрос и ответ больше всего затронули сердца пользователей.

– Когда ты за меня больше всего переживал?

– Я за тебя переживаю больше всего каждый день.

Вот это планка для избранника.

Самые добрые и трогательные.

Я заплакала. Папа – это так важно в жизни каждой девочки.

Несбыточная мечта иметь такие отношения с отцом.

Я плачу. Это вечность в любви.

Такой благородный, всегда спокойный и доброжелательный.

Как же это чудесно. Никогда в жизни не слышала таких слов, восхищаюсь.

Пусть каждая девочка слышит подобные слова от папы.

Какое счастье, когда любящий папа! – пишут восторженные комментаторы после просмотра.

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