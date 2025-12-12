Дочь Дмитрия Маликова обвинили в чрезмерной "мужественности"
Фото: Instagram/steshamalikova
Наследница известного российского музыканта Стефания Маликова любит делиться с подписчиками своими спортивными достижениями. Однако подобные посты делят аудиторию девушки на два лагеря, сообщает Zakon.kz.
Блогер пытается мотивировать пользователей Instagram, однако реакции получает противоречивые.
Фото: Instagram/steshamalikova
Так, под публикациями с тренировками одни всячески выражают поддержку и восхищение упорством Стефании, а другие призывают сделать что-нибудь полезное и обратить внимание на недостаток женственности.
- Мы ходим на работу, сделай то же самое.
- А где ваши формы, простите за нескромный вопрос?
- Прокачиваешь внутреннего мужчину.
Подобные комментарии оставляют хейтеры. Впрочем, Маликова не спешит реагировать на негатив и продолжает вдохновлять преданных поклонников.
А ранее нападкам в Сети и даже "отмене" подверглась другая публичная персона – певица Лариса Долина. Накануне она расплакалась на первом после заявления о скандале с квартирой концерте.
