Культура и шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова обвинили в чрезмерной "мужественности"

Музыкант с дочерью , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 22:01 Фото: Instagram/steshamalikova
Наследница известного российского музыканта Стефания Маликова любит делиться с подписчиками своими спортивными достижениями. Однако подобные посты делят аудиторию девушки на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Блогер пытается мотивировать пользователей Instagram, однако реакции получает противоречивые.

Фото: Instagram/steshamalikova

Так, под публикациями с тренировками одни всячески выражают поддержку и восхищение упорством Стефании, а другие призывают сделать что-нибудь полезное и обратить внимание на недостаток женственности.

  • Мы ходим на работу, сделай то же самое.
  • А где ваши формы, простите за нескромный вопрос?
  • Прокачиваешь внутреннего мужчину.

Подобные комментарии оставляют хейтеры. Впрочем, Маликова не спешит реагировать на негатив и продолжает вдохновлять преданных поклонников.

А ранее нападкам в Сети и даже "отмене" подверглась другая публичная персона – певица Лариса Долина. Накануне она расплакалась на первом после заявления о скандале с квартирой концерте.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
