Дочь Дмитрия Маликова обвинили в чрезмерной "мужественности"

Наследница известного российского музыканта Стефания Маликова любит делиться с подписчиками своими спортивными достижениями. Однако подобные посты делят аудиторию девушки на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Блогер пытается мотивировать пользователей Instagram, однако реакции получает противоречивые.

Фото: Instagram/steshamalikova

Так, под публикациями с тренировками одни всячески выражают поддержку и восхищение упорством Стефании, а другие призывают сделать что-нибудь полезное и обратить внимание на недостаток женственности.

Мы ходим на работу, сделай то же самое.

А где ваши формы, простите за нескромный вопрос?

Прокачиваешь внутреннего мужчину.

Подобные комментарии оставляют хейтеры. Впрочем, Маликова не спешит реагировать на негатив и продолжает вдохновлять преданных поклонников.

