Дочь Дмитрия Маликова напугала подписчиков истощенным видом

25-летняя дочь российского музыканта Дмитрия Маликова подверглась в соцсетях критике из-за чрезмерной худобы, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что Стефания Маликова опубликовала на своей странице в Instagram весеннее фото в облегающем фигуру платье с открытыми плечами.

Ракурс съемки заострил внимание на узкой талии девушки. Некоторые подписчики пришли в ужас от такой худобы. Они назвали ее "нездоровой".

"Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения!";

"Признаки анерексии на лицо!";

"Стефания, вам надо покушать".

Отвечать на эти комментарии дочь знаменитости не стала.

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