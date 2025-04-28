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Культура и шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова напугала подписчиков истощенным видом

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 07:30 Фото: Instagram/steshamalikova
25-летняя дочь российского музыканта Дмитрия Маликова подверглась в соцсетях критике из-за чрезмерной худобы, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что Стефания Маликова опубликовала на своей странице в Instagram весеннее фото в облегающем фигуру платье с открытыми плечами.

Ракурс съемки заострил внимание на узкой талии девушки. Некоторые подписчики пришли в ужас от такой худобы. Они назвали ее "нездоровой".

  • "Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения!";
  • "Признаки анерексии на лицо!";
  • "Стефания, вам надо покушать".

Отвечать на эти комментарии дочь знаменитости не стала.

Ранее Деми Мур раскритиковали за звание "самая красивая женщина в мире".

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Аксинья Титова
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