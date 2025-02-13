Еще один важный праздник отмечают в семье 55-летнего Дмитрия Маликова

13 февраля 2025 года день рождения отмечает дочь известного российского эстрадного певца и композитора Дмитрия Маликова. Сегодня Стефании исполняется 25 лет. В связи с этим 55-летний артист через Instagram обратился к имениннице, сообщает Zakon.kz.

Народный артист РФ опубликовал архивное видео с наследницей, под которым написал:

"У меня лучшая дочь на свете! И сегодня у нее день рождения! С праздником, Стешенька! Я тебя очень люблю! P. S.: захотелось отыскать это архивное видео".

На публикацию одними из первых отреагировали коллеги Маликова – певицы Валерия и Слава, которые поздравили дочь Дмитрия с днем рождения и пожелали ей счастья.

Подписчики певца тоже присоединились к поздравлениям:

"Поздравляю всю вашу семью!"

"Поздравляю Стефанию Дмитриевну!"

"С днем рождения! Здоровья, женского счастья, любви, успехов во всем".

"С днем рождения! Здоровья и удачи во всем! Пусть всегда только радует всех вас".

"Стефанию с днем рождения! Прекрасная девочка из прекрасной семьи! Вы все несете свет в этот мир".

"С днем рождения лучшего папу и дочку! И маму, конечно! Живите счастливо, интересно, в любви и гармонии!"

К слову, и сама Стефания решила посвятить этому важному празднику пост в соцсети.

"Боишься совершить ошибку? (Обязательно) ошибись и больше никогда ничего не бойся! Таким символическим риллсом прощаюсь со своими 24. Помню, когда наступал 24 год, мама сказала: "Это твой год (дракона), дерзай". Наверное, ее напутствие послужило причиной всех кардинальных внутренних изменений. В этом году я прожила жизнь, как мне кажется, которую должна была прожить за лет пять", – написала уже 25-летняя именинница.

И это, как подчеркнула дочь Маликова, "очень клево".

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